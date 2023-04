Verse bien no debe ser la prioridad a la hora de recibir a su bebé.

Llegar a Emergencia, caminar por el pasillo, respirar al ritmo de las contracciones. La escena no es para nada desconocida. Se trata de una mujer en trabajo de parto.

Alrededor de ella, hay todo un personal vestido en un marco de seguridad. El mandil, los guantes, mascarillas quirúrgicas, e incluso protectores faciales, son parte del protocolo de estos trabajadores de la salud. No hay modas, están listos para atender a esa futura madre y su bebé en camino.

En muchas de ellas pasa lo mismo, llegan al natural. Sin embargo, hay otras que prefieren transitar la llegada de sus niños con un brillo extra, y es gracias al maquillaje.

La lista de influencers o famosas que lo han hecho no es corta. Uno de los casos más recientes fue el de la cantante Yailín ‘La Más Viral’, cuando dio a luz a su pequeña Cattleya. En la imagen compartida en su Instagram, lo que más llamó la atención era su look. Aparecía maquillada con la piel perfecta y pestañas postizas.

Esto lleva a cuestionar qué tan importante es que las mujeres luzcan maquilladas en un momento que representa esfuerzo y dolor para su cuerpo. SEMANA dialogó con expertas sobre los pros y contras de esta tendencia que vale ponerla bajo la lupa.

“Hay que priorizar a la mamá y al bebé”

Si bien no es una obligación que la mujer llegue producida al quirófano, ya sea para parto vaginal o cesárea, hay unas que sí lo hacen. ¿Es peligroso? La respuesta a la pregunta es sí.

A criterio de la obstetra Éricka Sánchez, “por cuestiones médicas, no es recomendable entrar maquilladas. No porque esté mal querer verse bien, sino porque al tener aplicado un labial, base, correctores de ojeras, esmalte de uñas y más cosméticos, a los anestesiólogos, enfermeros, obstetras y todo el personal se les imposibilita revisar el estado de salud de esa mujer”, explica.

Hay que considerar que mientras dure el parto es necesario revisar aspectos como el color de piel o el de las uñas. “Tienen que estar conscientes del riesgo que representaría no poder chequear si existe palidez, falta de oxigenación o cualquier cambio que sea indicio de alguna complicación”, añade Sánchez.

Es por eso que, por protocolo, en los hospitales se pide que las mujeres eviten producirse exageradamente.

Si lo hacen, que sea con mesura. “Para ello es necesario que los profesionales en la salud expliquen también el porqué y de manera empática. Más aún ahora que estamos en un proceso de evitar violencia obstétrica y que se manejen más los partos respetados”, dice y agrega “sí se puede recurrir a opciones sencillas como bálsamo en los labios, depilarse las cejas, realizarse una trenza... Es preferible evitar muchos productos cosméticos no solo para controlar su estado clínico, sino para que no le dé alergias al bebé. Y descartar las uñas largas para no rasguñar o lastimar la delicadísima piel del neonato”, puntualiza.

Priorice su salud y la de su niño a la hora de un parto. Pexels: Amina Filkins

No se guíe por las redes

Para la psicóloga clínica Valentina Bejarano, quien además es madre y comparte en Instagram tips sobre maternidad consciente, “hay que hacer lo que a uno le dé paz, no solo al momento del parto, sino durante todo el proceso de ser madre”.

Sobre la tendencia de producirse al dar a luz, advierte que esto responde a la presión social por publicar perfección desde las redes sociales. “Una producción excesiva manda un mensaje erróneo donde quiera que lo publiquen. Si bien quieren transmitir que se siguen viendo regias... Ahí viene la parte peligrosa. Se normaliza que lo “perfecto” es lo aceptable. Y como consecuencia, las seguidoras intentarán imitarlo, aun cuando sus condiciones sean diferentes. Esto traerá ansiedad y estrés en sus embarazos por querer alcanzar ese aspiracional que promueve la famosa”, refiere.

Autoanalícese

No todo lo que se publica en redes sociales, responde a una realidad. Por eso no es recomendable compararse con las experiencias de otras mujeres. Y para evitar caer en estas tendencias, Bejarano sugiere hacerse un autoanálisis. “Si van a producirse, que sea desde la conciencia, cuestiónense por qué lo hacen: ¿es para sentirse bien consigo mismas? o ¿para quedar bien ante los demás?, ¿para qué seguir tendencias que no van con uno? o ¿por qué se están comparando con otras mujeres?”, ejemplifica. Si la respuesta tiene que ver con esas tres últimas razones, la experta dice que es una bandera roja, una alerta que indica que hay que trabajar la autoestima. “Solo si le dan importancia a su salud mental, podrán tomar decisiones que las hará llegar con paz y calma al momento del parto”, enfatiza.

"No hay nada más hermoso que una mamá siendo real". Pexels: Yan Krukau

Las mamás opinan

Lucir lo más natural posible. Como mamá primeriza, pensé que durante el parto todo tenía que ser perfecto, desde mi bebé hasta cómo me iba a ver después de este. Pero la realidad es otra. Entendí con mi tercer hijo que debemos prepararnos más que físicamente, psicológicamente. Aunque hoy exista la tendencia de estar superproducidas para las fotos, para mí no hay nada más hermoso que una mamá siendo real

Gabriela Piñeyro, creadora del blog Soy mamá siendo yo y Healthybk

Estar bien para el bebé, no para la gente. Creo que la tendencia de maquillarse se ha acrecentado con las redes sociales, ya que allí se busca verse siempre perfectas. Lo que puedo aconsejar a las futuras madres, es que en ese momento del parto, la belleza debe pasar a un segundo plano. Tienen que estar bien para su bebé, no para la gente Margie Yapur, instructora de ejercicios de alta intensidad e influencer.