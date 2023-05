'Yo amo a Paquita Gallego' y 'Todos quieren con Marilyn' son las primeras producciones en las que se vio a la colombiana Cristina Umaña (48). A ellas se sumaron 'La dama de Troya', 'Capadocia', '¿Dónde está Elisa?', 'El Capo', 'Narcos', 'Distrito Salvaje', 'La casa de las flores' y la más reciente, 'Noticia de un secuestro', por la que acaba de recibir el premio Platino como mejor actriz.

Cuando lo ganó, hizo evidente su emoción en su discurso de agradecimiento. Como si lo presintiera, días antes, en casa de su amiga, la actriz mexicana Cecilia Suárez con quien compartió en 'Capadocia' y en 'La casa de las flores', jugaba a que lograba el reconocimiento. El 22 de abril en Madrid, ella se lo entregó.

La serie 'Noticia de un secuestro' -que le dio su primer Platino- está basada en el libro de su compatriota Gabriel García Márquez y sigue las experiencias de un grupo de personas secuestradas en 1990 por narcotraficantes colombianos. En esta historia interpreta a Maruja Pachón y comparte con Majida Issa y Juan Pablo Raba.

Cristina es alta, delgada y damos fe que es amable y siempre regala una sonrisa. Ahora luce el cabello claro.

¿Qué queda de la Cristina que protagonizó 'Yo amo a Paquita Gallego' y que fue parte del elenco de 'Todos quieren con Marilyn'?

Todos evolucionamos, vamos cambiando según las experiencias. Siempre quedan las ganas y la pasión por este oficio, por la vida y aventura. Aquello prevalece y se conserva en Cristina.

De las telenovelas dio un salto a las series. ¿Cómo se da esa transición?

Fue un tema de decisión al darme cuenta de que están existiendo cosas interesantes en la industria, otras historias, otros formatos, grandes directores y quería ser parte de eso. Lo primero fue mentalizar que era lo que quería vivir, entonces empezaron a llegar las oportunidades y las audiciones.

¿Sintió un poco de miedo?

No, siempre hubo la certeza de que iba a suceder. A veces con los años llega el miedo, porque cuando se es joven eres un poco más despreocupada. Me seguí preparando, viajé a Nueva York, a Los Ángeles, ahí llegó 'Capadocia'. Me llamaron y me dijeron que habían visto mi trabajo, también fueron circunstancias que sucedieron. Así es la vida de maravillosa, con 'Capadocia' se abrieron las puertas para trabajar en América.

¿Esa seguridad la da el talento, la trayectoria?

Creo que sí. La seguridad de que quieres hacer lo que te gusta, para mí este oficio no es una opción, no es será o no será. Me muero por hacerlo, mi espíritu necesita este arte, la interpretación, desde niña. Quiero estar parada en un escenario, en un set, es como una exigencia de mi espíritu.

¿Las telenovelas son una etapa superada?

No se puede decir nunca, pero ahora me seducen otros formatos, géneros, otras formas de contar las historias, otros personajes.

“Perder la libertad es impensable”

Debe ser muy duro interpretar a la víctima de un secuestro. ¿Cómo logró meterse en esa piel?

Tuve una ventaja grande: conté con tiempo, que no siempre se da. Pasaron seis meses desde el día que me dijeron que iba a interpretar al personaje de Maruja hasta que comenzamos a rodar. Esto se debió a la pandemia. Pude buscar documentos históricos y periodísticos, trabajé con dos coaches, una de acento porque Maruja tiene una forma particular de hablar y la otra preparar todo el ambiente que rodeó a ese personaje. Pude conocer lo que quería el director (Andrés Wood).

¿Es un orgullo, pero a la vez una responsabilidad ser parte de una producción basada en los textos de su compatriota Gabriel García Márquez?

Es un Nobel de Literatura, es un orgullo, ya que crecimos con sus historias. Hace 15 años aproximadamente leí el libro y me sentí conmovida y fascinada con Noticia de un secuestro. Pensé que si algún día se grababa, quería ser parte de esa historia. Cuando lo pensé era más chica, pero se dio.

Con este papel, ¿logró entender lo que las víctimas viven en estas circunstancias?

Creo que logré acercarme un poco a lo que pudieron vivir, porque es inimaginable. Todos logramos acercarnos a ese dolor y a esa desazón de que nos quiten nuestra libertad y nuestra identidad. Perder la libertad es algo impensable, seguramente es muy traumático para cualquier ser humano.

Colombia y México han vivido secuestros, lastimosamente en Ecuador ahora se atraviesan situaciones similares sin importar la condición social.

Nosotros vivimos esa época en la que secuestraban a cualquier persona en la carretera, fuera de su casa. Es una zozobra muy grande para los ciudadanos y para la sociedad. El secuestro es un crimen atroz, marca.

Lo que se viene

Cristina Umaña es imparable. El año pasado entre México y Los Ángeles grabó una serie para Paramount Plus. Dice que no puede dar detalles, porque no se la ha anunciado. Además, está rodando una cinta para Amazon en Colombia. Tiene proyectos que pule como productora de “historias que me seducen y apetecen y estoy convenciendo a las plataformas de que X historia se puede hacer”.