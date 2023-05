La biopic sobre la vida de Fito Páez que se estrenó hace una semana en Netflix, es una producción que se realizó con el aval y la participación del artista. El mismo con quien Fabiana mantuvo una relación de seis años en la década del 80.

A través de un video en redes sociales, Fabiana Cantilo comenta ya haberla visto completa y trata de no hablar acerca de la producción, pero se le escapan varios detalles. "La vi y está muy bien hecha... mezclaron todos los tiempos, hay un montón de cosas que no son pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo", estás palabras la contradicen.

Este lunes 1 de mayo, Cantilo se atrevió a decir todo lo que tenía contenido en otro video que publicó desde su cuenta de Instagram en el que enfatizó: “Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos”, dijo previamente a enumerar sus trabajos.

“Yo tenía talento, obviamente”, agregó y aseguró que la serie “es el punto de vista de Fito”. “Ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también”, remarcó.

En el video se ríe y menciona que se entendió todo mal... que a veces su tono es medio raro, pero se se encuentra feliz con todo. Con su vida y el estar limpia de drogas... incluso con Fito y la serie, que en fin así es la vida, y que hay que tener cuidado con lo que se dice.