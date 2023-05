El 4 de mayo Oscar Jaenada cumplirá 48 años. Aunque parece que tuviera un poco más. Muy delgado y mide 1, 78 metros. El español es todo un personaje, divertido y camaleónico. Cuando se lo escogió para interpretar a Cantinflas en la película sobre la vida de Mario Moreno se cuestionó que un actor que no fuera mexicano lo hiciera. Sin embargo, salió airoso de la prueba, así como cuando encarnó a Hernán Cortés o al odiado Luisito Rey, el padre de Luis Miguel en la serie sobre el cantante.

Interpretando a Cantinflas. Redes

Los premios Platino del Cine Iberoamericano acaban de celebrar su décimo aniversario en Madrid y es un invitado que asiste con frecuencia a esta gala. En 2015 ganó un reconocimiento como mejor actor por Cantinflas en la segunda edición que se desarrolló en Marbella.

Le dio vida a Luisito Rey. Redes

Entonces compitió con el español Javier Gutiérrez, el cubano Jorge Perugorría y el puertorriqueño Benicio del Toro, con quien se abrazó efusivamente en su paso por la alfombra roja de la reciente entrega del 22 de abril. A EXPRESIONES dijo “nos queremos mucho, nos conocemos hace mucho tiempo con Benicio, vivimos en Nueva York un par de años”.

Oscar Jaenada, a quien se le dice el Johnny Depp español por su extravagancia en su forma de vestir, siempre luce su melena, ya sea suelta o en un moño. “Luzco como siempre, voy por casa así”, comenta entre risas. Nunca pasa desapercibido sobre todo por su personalidad.

En esta ocasión uno de los afiches que colocaron alrededor de la pasarela tenía su imagen, recordando un abrazo que se dio con la mexicana Kate del Castillo. Lo hicieron posar junto a este, no se negó.

En 2022, el actor manifestó a la autora de esta nota que grabaría con la mexicana Yalitza Aparicio (de la cinta 'Roma') la serie 'Midnight Family', inspirada en el documental mexicano del mismo nombre. Sin embargo ahora contó “todavía no he grabado con ella, no sé razones, pero el proyecto no está descartado”.

Tiene razones para estar feliz e ilusionado. Volverá a ser padre con su nueva pareja. En 2011 fue papá por primera vez junto a la actriz Bárbara Goenaga. Su hijo Arán ya tiene 12 años. Ellos se separaron, esta vez acudió a la ceremonia con la madre de su segundo hijo. La prensa de diferentes países desconocía su nombre porque él protege mucho su intimidad.

Oscar acaricia el vientre de la madre de su bebé. Redes

Luego de esa aparición subió a las redes sociales una imagen acariciando la barriga de la progenitora de su bebé y un mensaje dirigido a los paparazzis. “Así es como reventamos exclusivas, evitamos a los paparazzis y a los medios o cadenas que viven de ello”.

Aunque pareciera que no se lleva bien con los medios, las dos veces que hemos compartido con Oscar en los Platino ha sido muy simpático y atento con todos.

La carrera del actor que comenzó a despuntar en 2006, cuando ganó el Goya a mejor protagonista por 'Camarón', es imparable. El mes pasado estrenó 'Viaje al centro de la Tierra' de Disney Plus, en la que encarna al malévolo Pompilio y en la que se le da un giro a la clásica historia escrita por Julio Verne. En esta versión comparte con la colombiana Margarita Rosa de Francisco. “Me emociona porque es mi primer proyecto infantil”.

Además otro de sus recientes trabajos es 'Horario Estelar' en el que se pone en la piel de Ramiro del Solar, un periodista al que un terrible suceso lo transforma en alguien capaz de abusar de su poder para manipular a todos.