Coronavirus: Lady Gaga planea festival musical para obtener donaciones

Pese a que Lady Gaga ha estado por varias días en cuarentena voluntaria a causa del coronavirus, no para de trabajar a favor de la música y la comunidad. Esta semana la artista estadounidense dio a conocer que está organizando un festival artístico que se transmitirá en diversas plataformas digitales en todo el mundo.

El evento que busca generar una actividad positiva durante estos días en cuarentena reúne a más de 20 artistas como Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, John Legend, Paul McCartney y Lizzo. Además, contará con la presentación de conocidos personajes como Jimmy Kimmel, Stephen Colbert y Jimmy Fallon. Maluma y J Balvin son los únicos latinos que también serán parte del evento.

El festival se llevará a cabo el sábado 18 de abril y es dirigido junto a la organización Global Citizen y con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Todo con el objetivo de rendir un tributo a los trabajadores de la salud y recaudar donativos para este grupo. Hasta la fecha, Lady Gaga ha anunciado que se han recaudado más de 30 millones de dólares gracias a la donación de líderes de empresas, corporativos y filántropos.

“Quisiera reiterar nuestra profunda gratitud a la comunidad médica. Me duele y me conmueven mucho aquellos paramédicos, doctores y enfermeras que están durmiendo en sus autos para asegurarse de no contagiar a sus familiares o pacientes. Lo que están haciendo es ponerse en riesgo para ayudar al mundo y todos les hacemos un reconocimiento” Lady Gaga

¿Dónde verlo? Será transmitido en los canales NBC, CBS y ABC. Además, estará disponible en diversas plataformas digitales como Apple Music, Prime Video, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, iHeart Radio y más. Para más información la plataforma anima a visitar su página web oficial.

Nuevo disco

Estaba previsto que su sexto álbum de estudio, Chromatica, sea presentado en las próximas semanas, pero la artista anunció en sus redes sociales que pospuso la fecha de lanzamiento porque desea centrar su tiempo en actividades para ayudar a la comunidad durante la crisis sanitaria. “No siento que sea correcto lanzar este álbum con todo lo que está pasando durante la pandemia global”, expresó Lady Gaga.