Selena Gómez anuncia lanzamiento de nueva versión de su álbum 'Rare'

La semana pasada la cantante de 27 años dio a conocer dentro del programa de entrevista online de Miley Cyrus que fue diagnosticada con bipolaridad. En esta ocasión, Selena Gómez vuelve a ser noticia tras el anuncio de que el jueves 9 de abril lanzará una versión 'deluxe' de su más reciente álbum titulado Rare.

Selena Gómez confiesa que padece trastorno bipolar Leer más

Dentro de este trabajo musical se encuentra la canción Boyfriend, disponible para el público a partir de enero de este año, pero finalmente decidió no lanzarla. Así lo dijo durante una entrevista en el programa estadounidense 'The tonight show' en el que expresó que no la incorporó en su álbum porque sentía que no era el momento de que salga a la Luz.

‘‘Muchos de ustedes saben lo emocionada que he estado por presentar Boyfriend. Es un tema alegre sobre caerse y volver a levantarse una y otra vez en el amor, pero también sabiendo que no necesitas a nadie más que a ti para ser feliz’’, señaló la cantante en su última publicación de Instagram.

‘‘En el contexto de hoy, quiero dejar claro que un novio no está ni cerca de la parte superior de mi lista de prioridades. Al igual que el resto del mundo, rezo por la seguridad, la unidad y la recuperación durante esta pandemia’’, sostiene.

Selena Gómez.

Ayuda frente al covid-19

La artista que es reconocida por su constante apoyo a la ayuda social, también expresó en su comunicado que con este nuevo álbum versión 'deluxe' busca ayudar a enfrentar la crisis ocasionada por el coronavirus. ‘‘Estoy donando personalmente al fondo de ayuda de COVID-19, así como $1 dólar por cada pedido en mi tienda oficial a partir de ahora. Rare (Deluxe), con Boyfriend saldrá el 9 de abril’’, aseguró.