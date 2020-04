Al igual que Rocío Cedeño y Saskia Bermeo, de TC, la comunicadora Tania Tinoco, de Ecuavisa, es uno de los rostros femeninos que informa sobre la cuarentena que atraviesa el país por el coronavirus. Siempre la hemos visto en Telemundo a la medianoche. Ahora tomó el lugar de su compañera Marisabel de Lebed en Televistazo de las 13:00.

Debido a que el virus se ha propagado con más fuerza en Guayaquil, el canal tomó la medida de suspender los noticiarios de la mañana, solo se ha quedado con el antes mencionado y el de las 19:00.

"Creo que es mi obligación. En Ecuavisa no están obligando a nadie", responde cuando se le pregunta por qué ha decidido permanecer en el 'campo de batalla' y con el riesgo de contagio.

Durante esta emisión Tania no solo presenta las noticias, además hace entrevistas. Es inevitable ver en su rostro preocupación y tristeza ante el dolor de los que están sufriendo por la pérdida de un ser querido y por la enfermedad.

Ni sus compañeros del programa investigativo 'Visión 360' (del cual ella es parte) se han salvado de ser contagiados. María Cecilia Largacha, Tito Mite y Freddy Pérez han dado positivo en el examen.

"Ellos mantuvieron contacto con una persona contagiada que luego falleció. Están en tratamiento médico", cuenta. Además su amigo Ángel Sánchez quien laboró en esa cadena, murió, así como el coordinador, Víctor Hugo Peña.

Además la presentadora Samantha Mora y la reportera Gretta Córdova, quien la reemplaza en Telemundo, cayeron enfermas. También lamenta el deceso de Edward Gallegos Morales, hermano del productor Óscar Gallegos.

Tania está casada con Bruce Hardeman, quien entiende su trabajo. "Me conoció así. Me ayuda pero me pone reglas o por lo menos lo intenta. Yo cumplo en lo que puedo. Siempre me ha sostenido, me escucha pedir ayuda para la gente", dice la también madre de Tommy y Amelia. El primero de sus hijos se encuentra en Suiza.

Con su esposo, Bruce. Archivo

Tania Tinoco considera que después de lo que el país y los guayaquileños estamos viviendo "nunca volveremos a ser los mismos".