Samantha Mora: "El doctor me dijo que debía calmarme"

El miércoles 1 de abril, Samantha Mora, presentadora de 'Televistazo al amanecer', confirmó que tiene coronavirus.

Su primera reacción fue ponerse nerviosa, luego que habló con el doctor Carlos Durango se tranquilizó. “Él me dijo cómo debía proceder y que debía calmarme. Así lo hice. Gracias a Dios no estoy con respirador. He sentido una molestia en el tórax, por ello tengo previsto hacerme una tomografía para descartar cualquier situación. Me recomendó que me hidrate”, cuenta.

Samantha (32) no tiene claro cómo se contagió. Viajó con su hija Amelia (13) a Orlando, Estados Unidos, el 10 de marzo. “Antes de que el Gobierno ecuatoriano tomara las medidas de no permitir el ingreso, regresé. Mi hija se quedó allá. Ahora se encuentra en Tampa con familiares. Quizá el contagio se dio en el aeropuerto porque ninguno de mis parientes que viven en ese país ha tenido problemas de salud”.

Aplica el procedimiento indicado en estos casos y se mantiene aislada. Su otro hijo, Juan Diego (3), está al cuidado de su progenitor.

Con sus hijos Juan Diego y Amelia. cortesía

La presentadora de noticias no solo está afectada por la enfermedad, además por la muerte de su abuelita Otilda Beltrán, de 90 años. “No sabemos cómo se contagió. A ella la visitaban muchos familiares. Estamos en los trámites del entierro. Es muy duro para todos, por las circunstancias en las que se ha dado”.

Lamenta que en el Canal del Cerro se hayan dado otros casos de coronavirus, como el de su compañera Gretta Córdova y el deceso del coordinador de noticias, Víctor Hugo Peña. "Ahora trato de no ver noticias para no deprimirme".

