La lista es larga y sorprendente. Artistas de talla mundial, pero con diferentes estilos dijeron sí al macroconcierto solidario que se llevará a cabo el fin de semana para apoyar, según la página Global Citizen, a los trabajadores de la salud y a la OMS.

Taylor Swift, Jennifer López, J Balvin, Sam Smith, Celine Dion y Shawn Mendes son algunos de los intérpretes que cantarán bajo el lema ‘Un Mundo: Juntos en Casa’, que se llevará a cabo con apoyo de la OMS.

En este inusual encuentro en el que los artistas participarán desde sus hogares, Lady Gaga ha sido la coordinadora del evento que se emitirá en varias televisiones mundiales y en la mayoría de redes sociales.

La presentación promete de todo. Desde música latina a cargo de Becky G, Juanes, Luis Fonsi, Maluma o Anitta, hasta propuestas pop de la mano de Taylor Swift y Shawn Mendes.

Al parecer, todo marcha como lo han planificado. De hecho, durante la presentación de la inciativa, Gaga indicó que querían “recaudar el dinero antes de salir al aire” y ella y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciaron la semana pasada que ya han reunido 35 millones de dólares para la causa.

Los detalles

* El evento empieza el sábado y se divide en dos partes: una primera emisión 6 horas en la que los artistas actuarán en las redes sociales; y un gran concierto de dos horas que se emitirá el sábado por la noche en las televisiones de EE.UU. y en la mayoría plataformas de internet mundiales.

* Algunas cadenas europeas como la británica BBC confirmaron la retransmisión televisiva en la mañana del domingo.

* Entre los artistas que participarán en la emisión televisada figuran Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Chris Martin, Elton John, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Maluma, Lizzo, Paul McCartney y Stevie Wonder.

* En la primera parte, la previa de seis horas, estarán Michael Bublé, The Killers, Kesha, Jessie J, Angèle y Christine and the Queens, además de los ya mencionados.

* Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Yahoo y gigantes electrónicos como las estadounidenses Apple y Amazon o la asiática Alibaba emitirán el evento para todos los países.