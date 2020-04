Mano a mano: Nikki Mackliff y Maykel nos cuentan su cuarentena

La guayaquileña Nikki Mackiff y el manabita Maykel están pasando su cuarenta en la La Perla del Pacífico y están aprovechando sus días para darle prioridad a su creatividad. Son jóvenes, famosos, muy hiperactivos y también están súper conectados a las redes. Ambos pertenecen a la generación millennial y saben usar a la perfección las herramientas digitales.

EXPRESIONES conversó con ellos y nos contaron a detalle sus trucos para sobrellevar su estadía en casa.

Nikki Mackliff, ama jugar Mario Kart

¿Cómo has llevado estos días dentro de casa?

Los primeros días estaba súper tranquila y relajada , pero ya en esta tercera semana si me empezó a dar la ansiedad por el encierro y de no saber ya qué inventarme para mantenerme ocupada.

¿Qué aplicación de contenido audiovisual es la que más has usado? ¿Recomiendas alguna?

La que más uso es Netflix pero también juego mucho en la Nintendo Switch (Mario Kart). ¡Cualquiera de las dos las sugiero! Con Netflix Party puedes ver pelis con tu grupo de amigos sin estar juntos y en el Nintendo también puedes jugar en línea.

¿Qué serie estás viendo en este momento? ¿Qué te atrapó de ella?

Ahora no estoy viendo ninguna, ya terminé de ver todas las que quería. Lo que recomiendo es que siempre chequeen la popularidad de lo que quieran y que no se limiten y vean todos los géneros.

Dame 5 series que recomendarías para tus fanáticos

1. Élite

2. La Casa de Papel

3. Friends

4. Toy Boy

5. La Casa de las Flores

¿Qué serie es la perfecta para verla con tu ‘amorcito’?

Mmmmm... Depende del 'mood' de ambos, pero yo vería una maratón de todas mis series favoritas. Las repetiría sin problema.

¿Qué ficción no te gustó o no recomendarías?

No me llaman mucho la atención las series que tienen como tema principal las drogas. Las he visto, pero son las que menos recomendaría.

¿Eres de las que haces un maratón o ves los capítulos poco a poco?

Definitivamente hago maratón, me he amanecido viendo la series, no me gusta quedarme con la pica y esperar al siguiente capítulo.

¿Qué película recomendarías y cuál no?

Estoy ahora muy pendiente de los tops de Netflix. Me gustó Milagro en la celda 7 y la que intenté ver pero no me enganchó y obviamente no recomendaría es El Hoyo. Algo que veo y me gusta mucho, son las novelas, me encantaría actuar en una.

¿Cuál es tu género favorito?

Romántico y acción.

Lo nuevo: Nikki acaba de lanzar Inquieto, una canción llena de amor y ternura. ♥

Maykel, loco por la música

¿Cómo has llevado estos días dentro de casa?

Tomando las medidas de precaución, y quedándome en casa. También he estado componiendo y jugando.

¿Qué aplicación de contenido audiovisual es la que más has usado? ¿Recomiendas alguna?

Spotify. Escucho muchas canciones. También busco sesiones acústicas, uno de mis favoritos es 4 latidos de Sin bandera y Camila.

¿Qué serie estás viendo en este momento? ¿Qué te atrapó de ella?

Estoy viendo Ozark me parece genial por la trama. Es de una persona que es muy inteligente en los negocios, pero un cartel lo secuestra para lavar dinero.

Dame 5 series que recomendarías para tus fanáticos

1. Ozark

2. Élite

3. Casa de papel

4. Shooter

5. Pablo Escobar

¿Qué serie es la perfecta para verla con tu ‘amorcito’?

(Risas) No tengo amorcito. 😔😂

¿Qué ficción no te gustó o no recomendarías?

La verdad soy muy amante a las películas y creo que hay que entenderlas en vez de criticarlas.

¿Eres de los que haces un maratón o ves los capítulos poco a poco?

(Risas) Me veo toda la trama completa y si es serie toda en un día.

¿Qué película recomendarías y cuál no?

Milagro en la celda 7 ¡me encanta! y la que no recomendaría El hoyo.

¿Cuál es tu género cinematográfico favorito?

No tengo uno en especial.

Lo nuevo: Está ensayando mucho y grabando varias canciones en su estudio casero. Se vienen sorpresas. Además ha participado de la campaña #MúsicaDesdeCaleta con otros artistas nacionales.