El nuevo sencillo Stay Gold del álbum “Map of the Soul 7", del grupo BTS, no tiene fecha para su presentación. Se había establecido que el tema musical formaría parte del drama japonés Spiral Labyrinth, cuyo estreno estaba pensado para el 24 de abril y transmitido a través de la cadena televisiva TV Tokyo. Sin embargo, el COVID-19 saboteó los planes de los productores.

BTS no está pasando su mejor momento. La pandemia los obligó también a cancelar su gira Map of the Soul Tour 2020 en Corea, programada para este año con el fin de promocionar el álbum “Map of the Soul 7".

Bit Hit Entertainment, la productora responsable de la banda, tomó las medidas implementadas por el gobierno coreano con el fin de proteger no solo a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, sino también a sus fans.

En febrero la banda reveló el videoclip de la canción On, que forma parte del álbum. Al momento cuenta con más de 110 millones de visualizaciones, todo un éxito y uno de los vídeos mas vistos. A esto se suma el ser el álbum mas vendido en lo que va del año, con más de 4 millones de copias.

Entre tanto, ha trascendido que BTS trabaja en un nuevo disco en japonés, a fin de terminar de agradar a un mercado que se ha declarado fan absoluto del grupo coreano. El álbum tendría versiones especiales en ese idioma.

Todavía no se sabe si el tracklist de este nuevo material será original o incluirá canciones de 'Map of the Soul: 7' en su versión japonesa. La presentación sería para el mes de julio.