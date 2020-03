BTS pospone oficialmente su tour 'Map of the soul'

Los archifamosos cantantes coreanos han confirmado que su gira más grande debe detenerse para salvaguardar la salud de todos sus fanáticos. Map of the soul es el nombre del tour de BTS con el que visitarían Asia, Europa, Norte y Sudamérica. En Estados Unidos la tenían programada desde julio, y aunque faltan varios meses, su equipo considera que no es apropiado por las proyecciones del avance del coronavirus en América.

Bit Hit Entertainment, la agencia de management, anunció por medio de Weverse, una plataforma móvil para los fanáticos, que están pendientes de todas las directrices de los gobiernos mundiales para estar al tanto de los cambios en los eventos masivos.

Imagen promocional de su nuevo tour. Internet

También detallaron, sin especificar el nuevo programa, que todas las entradas para la etapa norteamericana de BTS serán válidas para las nuevas fechas.

BTS canceló también la etapa inaugural de Seúl de la gira mundial, que estaba prevista, al principio, para mediados de abril, debido al brote del coronavirus. Big Hit ha dicho que está trabajando para reprogramar la edición de Seúl.