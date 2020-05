La oscuridad que ha atrapado a los seguidores de Black Mirror es la misma que ha llevado al creador de la serie, Charlie Brooker, a dejar en 'stand by' la sexta temporada de esta propuesta que ha ganado el premio Emmy durante tres años seguidos por los episodios San Junipero, USS Callister y el sorprendente capítulo interactivo Bandersnatch.

En un programa transmitido en Reino Unido por Radio Times, el escritor inglés explicó que decidió hacer una pausa porque la humanidad ya vive una “distopía de pesadilla” a causa del coronavirus muy parecida a aquella que exploran sus episodios.

“He estado ocupado haciendo cosas”, dijo Brooker. “No sé qué puedo decir sobre lo que estoy haciendo y lo que no. No sé si en estos momentos habría estómagos que puedan soportar historias sobre sociedades que se están desmoronando, así que no estoy trabajando en nuevos episodios de Black Mirror. Tengo muchas ganas de volver a visitar mis habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír“.

Los últimos capítulos estrenados de la ganadora serie de Netflix se vieron en junio de 2019, lo que permitiría a la Black Mirror participar en la edición 72 de los Emmy a celebrarse el 20 de septiembre de 2020.

Los galardones premian lo mejor de la televisión en horario estelar estadounidense, este año transmitidos durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020, según indicó la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.