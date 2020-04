A pasarla bien con estos estrenos de abril

El mundo entero está siendo azotado por el COVID-19, más conocido como coronavirus, obligando a la mayoría de los gobiernos a aplicar medidas de cuarentena en sus respectivas naciones. Dentro de este contexto de encierro, el cine y las series se convierten en grandes aliados contra el aburrimiento y la ansiedad que puede generar un confinamiento de tantos días.

Es por eso que las principales plataformas de contenido anuncian un mes cargado de novedades para todos los gustos.

Los primeros días de este mes ya muchos fueron testigos del estreno de una nueva temporada de ‘La casa de papel’ (y en Ecuador se convirtió en el top 10 de las más vistas), la serie de habla hispana más exitosa del mundo sea probablemente el suceso más importante dentro de los estrenos que ofrece Netflix.

Pero no es el único: la serie mexicana ‘La casa de las flores’ también regresa con nueva temporada, este 23 de abril en Ecuador. Por otro lado, las novedades vienen acompañadas de nostalgia: ‘Forrest Gump’, la legendaria película protagonizada por Tom Hanks pasará a formar parte del catálogo de Netflix.

HBO, conocida por la calidad y el prestigio de sus producciones, también trae novedades. ‘Siren’ y ‘Future man’ estrenan ambas su temporada número tres.

Además, ‘Insecure’ continúa con su segunda temporada y ‘Killing Eve’ presentará su tercera entrega.

A nivel estrenos, destacamos ‘Run’, el nuevo proyecto de Phoebe Waller-Bridge (creadora de Fleabag), y ‘Mrs. America‘’. Este último, protagonizado por la ganadora del Óscar Kate Blanch, sea quizá la apuesta más importante de HBO para este mes de abril.

En el apartado de películas, destacamos la inclusión de ‘Spiderman 1, 2, 3’ y ‘The Amazing Spider-Man’: una panzada de cuatro filmes para todos los fanáticos del superhéroe que más rascacielos ha escalado.

Disney Plus tampoco quiere quedar fuera de la pelea y también ofrece un amplio catálogo de estrenos para este mes. Se destacan los filmes de Star Wars: ‘The Clone Wars’ (desde la número 7 hasta la número 10) y ‘A Celebration of The Music From Coco’: un impresionante concierto celebrado en el Hollywood Bowl, donde se repasa la banda sonora de la encantadora producción de Disney realizada junto a los estudios Pixar.

Sin lugar a dudas, abril está cargado de novedades, las cuales se celebran el doble, teniendo en cuenta el difícil momento que atravesamos todos.