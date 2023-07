Corina Smith es Miss Vulnerabilidad

El 25 de mayo, el álbum Triste pero siempre mami, de Corina Smith, estuvo disponible en todas las plataformas de streaming. Ese día, la artista puso su celular en modo avión, se fue a cenar, a conversar, a reírse, y olvidó por un momento que este proyecto tan especial y personal ya lo podía escuchar el mundo entero, incluyendo la persona a la que se lo escribió.

El título refleja su personalidad al 100 %. Y cuando decidió que todas las canciones que hizo formarían un disco, nunca dudó que llevaría otro nombre. “Una vez en una entrevista yo estaba hablando de desamor y solté esa frase. Luego mis fans empezaron a ponerla en todas mis publicaciones y desde ahí la tuve presente. También siento que es la manera en la que uno debería enfrentar este sentimiento”, asegura.

Desde el lanzamiento, sus emociones han ido cambiando. Aunque reveló que los días previos le pegó fuerte, hasta tal punto que le dijo a su hermana que no sabía si estaba preparada, estaba segura de que ya era muy tarde para cualquier tipo de arrepentimiento. Y es que Triste pero siempre mami retrata la ruptura de una relación y el proceso posterior que Corina vivió para superar ese dolor. El orden de los temas del disco cuenta cada emoción por la que atravesó en el duelo y están escritos de una forma supercoloquial y cercana.

De alguna forma quería bloquear la reacción de la gente luego de publicarlo, ya que se mostró vulnerable al máximo y temía que luego la vieran con lástima. Pero la cantante se llevó la sorpresa de que este proyecto ha tenido una repercusión que no esperaba y un sentimiento compartido de identificación entre su público.

No lo hizo con la intención de que las canciones sonaran en la radio o se volvieran comerciales. Lo creó a modo de desahogo y la ayudó a atravesar esa época de su vida amorosa.

En conversación con EXPRESIONES, Corina revela los detalles más íntimos de esta producción.

Psicópata y Cuídate, las más especiales

El primer track del álbum es Psicópata. Acompañado de un visualizer, cuenta cuando Corina se enteró de que su entonces novio la estaba engañando. Ella revela que este tema la sigue conmoviendo y es porque le recuerda ese día en particular, lo que tenía puesto y los mensajes que le enviaron. “Ese día me rompieron el corazón. Siempre voy a sentir que nunca voy a ser la misma después de pasar por eso. Aún lo tengo muy fresco. Me da tristeza acordarme de que desperté feliz y me fui a dormir destrozada”, se sincera la venezolana. Con Cuídate cierra el disco. Es otra canción que aún le causa melancolía, pero desde otra perspectiva. Es ese mensaje que nunca pudo enviar en forma de despedida. Al igual que Soy para mí, un tema que publicó en 2018, la escribió de corrido. “Escucharla me pone triste, pero en otro sentido. Habla de dejar ir algo y saber que no hay vuelta atrás, así uno haya hecho lo imposible. Esta historia no podía terminar de otra manera que con un ‘cuídate’ que, a pesar de todo, espero que seas feliz, aunque no sea conmigo”, confiesa.

X100, el primer sencillo

Para esta canción, la artista trabajó por primera vez con los reconocidos productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo en Los Ángeles, y fue de las pocas que hizo en una sesión de composición.

Reconoce que nunca buscó que fuera sencillo o que tuviera sonidos comunes para el oído.

Cuando viajó a encontrarse con ellos, se encontraba en la mitad del proceso de ruptura y lo que dice en la letra, era lo que estaba pasando en ese momento. “Anoche yo te vi tan bien con yo no sé quién, verte tan feliz me dolió por cien y siento que no entiendes el sentimiento de amar a alguien y verlo feliz contra infeliz. Dime, ¿qué faltó? Todo te lo di, lo siento, dijimos que era solo un tiempo”, se escucha en el coro.

Cuando ya decidió que quería sacar un disco, no había duda que X100 estaría incluida y que, además, encajaba perfecto con el hilo de la historia que estaba contando.

“A veces, queremos escuchar más lo orgánico y real”

Corina creó esta producción de forma casera e íntima y, al principio, lo hizo sin mucha gente alrededor, ya que quería plasmar sus sentimientos tal cual, sin sentirse interferida por terceros. En estos momentos que vive la industria, los artistas suelen crear música con más personas, con producciones enormes, y no siempre estos factores determinan que lo que presenten será un éxito, aunque se puede llegar a pensar que sí. Para Corina, su álbum puede servir también como ejemplo de que el público no siempre está queriendo consumir música de fiesta o canciones tan sobrepensadas y con muchas manos metidas. Y aunque los sonidos de su repertorio suelen ir por esta onda, ella misma se ha sorprendido y constatado que, en ocasiones, lo orgánico y real sigue predominando en esta era de consumo inmediato.

En números

¡Triste pero siempre mami¡ alcanzó el Top 5 de Apple Music en la lista de álbumes femeninos latinos y en Ecuador debutó en el puesto número 23. Horas después del lanzamiento, las trece canciones que conforman el álbum entraron al top 200 de Spotify Venezuela. Se convirtió así en la primera artista en lograrlo.