Ecuavisa siempre fue la casa de Tania Tinoco. Se convirtió en uno de los rostros de esa cadena. Más de una vez estuvo en la revista 'En contacto'. Recordamos haberla visto cuando falleció Carlos Luis Morales (en junio de 2020), quien también fue parte de ese canal. Entonces ella habló de los momentos que compartió con el expresentador.

En noviembre del año pasado en ese espacio -como si se presintiera que su partida estaba cerca- le organizaron un homenaje. Acababa de lanzar su libro 'Biram Dah Abeid y el pacto del renacimiento' en Francia, luego en Guayaquil y Nueva York.

Durante ese tributo comentó que creyó que se trataba solo de un reportaje que le iban a hacer por su trayectoria, no imaginó “las sorpresas que habían preparado. Mis hijos (Amelia y Tommy) hablando de mí. Mis hermanos (Jorge y Gustavo) cantando para mí y Jonathan Luna compuso unos versos sobre la canción 'De que callada manera', con la que muchas veces me he identificado, del poeta Nicolás Guillén que popularizó Pablo Milanés”, dijo.

Pero lo más emotivo fue cuando le regalaron un corazón de chocolate. Ahí se encontraba una foto de su padre, Colón Tinoco, quien la llamaba ‘Mi niña de chocolate’.

Lastimosamente, su progenitor no conoció a sus hijos, quienes en ese especial manifestaron el orgullo que sienten por su madre. También estuvo para despedir a Alejandra Jaramillo, quien se marchó en noviembre de 2021 y ahora vive en Estados Unidos. Incluso es una amiga de la fallecida periodista, Luz María Valdez, quien ha apoyado a La Caramelo durante su estancia en ese país.

Otras veces que Tania visitó el set de 'En contacto' fue cuando se cumplió un año del asesinato de Efraín Ruales en enero de 2022. Estuvo con su amiga del alma, Teresa Arboleda. Ambas fueron el soporte para el presentador Henry Bustamante, a quien le tocó llevar la batuta porque Gaby Díaz se enfermó.

A esta ocasión se suma, cuando el Canal de Cerro llegó a los 55 años de creación. Compartió con Estéfani Espín y sus otras colegas Teresa Arboleda y María Isabel de Lebed.

El horario en el que se emite el programa (de 10:30 a 13:00) permitía que Tania tuviera más contacto con el equipo. Ella era la presentadora de 'Televistazo' de las 13:00.

Según la directora Betty Mata, “la recordaremos el martes 24 de mayo en 'En contacto'. Tendremos un tiempo especial, será algo íntimo y delicado por respeto a la familia”.

La amiga de la comunicadora, Catrina Tala manifestó "recién el miércoles se sabrá con exactitud cuándo llegarán sus restos al país". Aunque otras fuentes cercanas confirmaron que arribarán el próximo sábado 28 de mayo.