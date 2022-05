El 30 de mayo iba a ser un día especial para la periodista Tania Tinoco y su esposo Bruce Hardeman. Es el 30 aniversario de matrimonio de la pareja. Toda una vida y cuyos frutos fueron sus dos hijos: Tommy y Amelia. La expresentadora Teresa Arboleda era una de las amigas que esperaba su recuperación para celebrar del color que ella quisiera esa ocasión y sus 59 años, el 2 de agosto. Le gustaba ponerle color a sus festejos y estos no iban a ser la excepción, pero Dios como siempre tuvo la última palabra.

Bruce fue el hombre que la conquistó y con el que siempre mantuvo una buena relación y que desde que ella cayó enferma (con complicaciones cardíacas), a inicios de abril, manejó su estado de salud con mucha discreción. En la última entrevista que le hicimos, Tania comentó algo sobre esa vida familiar que llevaba “durante la cuarentena, él pensaba en lo que iba a cocinar, ensayaba los platos, mientras yo tengo un doctorado en lavar la vajilla”.

Él entendió su oficio porque ‘toleró’ por muchos años que su esposa llegara a casa de madrugada cuando era presentadora y directora de 'Telemundo'. Sabía que el periodismo era su pasión. La que empezó a manifestarse en las aulas del colegio La Inmaculada, donde estudió y por la que no le importó poner su vida en riesgo en plena pandemia de coronavirus en 2020 y por la que convirtió su casa en estudio de TV para desde ahí salir con 'Televistazo'.

Siempre mantuvieron una hermosa relación. Archivo

A Ecuavisa llegó para trabajar en el archivo del canal, luego como redactora, reportera, presentadora y directora de 'Telemundo'. El periodista Alberto Borges se convirtió en su gran maestro y a quien respetó y admiró. Ahora ambos tienen algo más en común: una muerte muy sentida y un legado de valentía y credibilidad. Tras el cierre del noticiero nocturno se posicionó en 'Televistazo' de las 13:00. Sus allegados sabían que Bruce aspiraba a que baje el ritmo laboral o que se retire para viajar por el mundo.

La pareja con su hija, Amelia. Archivo

Nuestra última conversación con Tania fue cuando falleció el doctor Alfredo Pinoargote, director de 'Contacto directo'. Jamás imaginamos que su partida también estaba cerca, el 21 de mayo y lejos de su país, en Estados Unidos. Cuando nos invitó al lanzamiento de su libro 'Biram Dah Abeid y el pacto del renacimiento', nos dijo: “Invito a la amiga, no a la periodista”.

Aunque estudió en un colegio de monjas, no practicaba la religión católica, pero era una mujer espiritual con una serenidad que impresionaba. Sabía que la muerte no existe, que trascendemos y el cuerpo es solo una envoltura. Su partida nos hace reflexionar una vez más en lo frágil que es la vida.

Con su amiga Teresa Arboleda y los ejecutivos del canal, Xavier Alvarado y su hijo. Archivo

Funeral

Todavía no hay mayor información del funeral de Tania. Según Teresa Arboleda, “se espera que mañana (lunes 23) empiecen los trámites”. La familia, en este caso su esposo Bruce, hijos, madre (Enma) y hermanos (Gustavo y Jorge), es la que tomará cualquier decisión.

Reacciones

María Clara Triviño

“Recuerdo como si fuera ayer el día del matrimonio de Tania. Lucía radiante como nunca, estaba feliz. Con su amabilidad y calidez le dijo a mi esposo (Gabriel): ‘amigo querido, gracias por compartir este momento conmigo’, yo la abracé y le manifesté que sea feliz el resto de su vida y ella contestó: ‘lo soy, escogí al mejor’ y sonrió. Ya en otra etapa compartimos un camino de crecimiento y transformación que nos ayudó a mantener el equilibrio, a ser positivas , a fortalecer la esperanza y vivir alegres. Tania siempre fue un ser de luz. Asi la recordaré, ahora su espíritu y su conciencia se elevan al abrazo eterno de Dios. Confío que ella está en un lugar mejor”.

María Cecilia Largacha

“Sigo sin poderlo creer. Las reuniones de celebración eran siempre donde Tania, las de trabajo, las de fin de año y los intercambios de regalos... Hay 30 años de recuerdos y parece mentira, no soy capaz de concentrarme en uno concreto. Solo sé que la voy a extrañar mucho. Mis oraciones están ahora con Bruce y con su familia”.

Ana Buljubasich

“Tengo varias anécdotas, alguna vez en su departamento en la playa hizo un asado y terminamos cantando karaoke y nos ganó a todas. En otra ocasión nos invitó a un desayuno en su casa y me puso en contacto con varios amigos ecuatorianos residentes en EE.UU. para que Ana Paula sea parte de los artistas invitados a participar en un desfile que desarrollan anualmente.

Era generosa, siempre buscaba la manera de ayudar. Cuando fue el matrimonio de María Josefa Coronel, estábamos sentadas juntas en la iglesia y yo le comenté la ternura que me daba la mamá de María Josefa que a pesar de sus dolencias y su edad avanzada estaba sentada en una silla de ruedas, Tania me habló de lo grandioso que era que estuviera allí, de la forma que fuera, acompañando a su hija en un día tan especial. Realmente tenía la virtud de ver todo siempre de una manera diferente, con alegría y positivismo”.

Carlos Julio Gurumendi

“Fue mi jefa en 'Telemundo' (2015), no le gustaba que le digan jefa sino Tania. Me enseñó a ser fuerte ante cualquier problema que se me presentara en la vida. Me daba consejos, estuvo conmigo en buenos y malos momentos (la muerte de mi mami). Era un ser que transmitía paz y con corazón único. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a un viaje en Curazao y me dijo: ‘te vas pero diviértete y descansa'. Le respondí que iba a trabajar, entonces me dijo: ‘trae solo una nota’. La llevaré por siempre en mi corazón”.

María Mercedes Cuesta

“Tania era una mujer muy especial. Y no porque ya no esté, realmente era muy especial. El país conoció a la gran periodista, yo a la maravillosa amiga. Al maravilloso ser humano que era. Nunca se expresaba mal de nadie. Esa era una cualidad. A todo el mundo le veía lo bueno y lo destacaba. Alegre, solidaria, justa, serena y muy generosa”.

Pedro Pablo Duart

“La última vez que nos vimos conversamos sobre la vida, su papá (Colón)... De todo un poco. Nos dimos un abrazo fuerte de despedida y le pude decir que la quería mucho. A lo que ella respondió sonriendo: ‘yo también’. Siempre meditábamos mucho. Era un ser de luz que simplemente dejó el cuerpo físico y ahora está en todos lados”.

Denisse Molina

“Cuando yo ingresé a Ecuavisa me contrataron para un noticiero comunitario que iba a conducir Tania con Carlos Luis Morales, desde que entré fue mi consejera. Revisábamos los reportajes que íbamos a sacar. Yo feliz de trabajar para ella en un proyecto increíble que luego se desvaneció”.

Andrés Jungbluth

“Siempre transmitía luz y energías positivas a su entorno. Eran contagiantes sus deseos y manera de ver la vida. Siempre me decía: ‘Si lo que haces, te hace feliz, es lo correcto'”.

Luisa Delgadillo

“Ecuador ha perdido a una mujer valiosa, a un referente del periodismo nacional cuyo legado: su ética profesional y su entrega permanente por la búsqueda de la verdad, sin duda marcarán la senda de los futuros comunicadores. Mis condolencias a familiares y amigos”.