'Combate': Crea expectativa con Santiago Castro y Carolina Jaume

Me pica la lengua. Ellos son parte de la Semana de talentos del reality de RTS. Buscan mejorar sintonía

El presentador de 'Calientitos TV' y exHackers, Santiago Castro, ha sido invitado a 'Combate', de RTS, el próximo lunes. Estará en la semana de talentos, con Carolina Jaume. Nos planteamos la pregunta ¿cuál es la estrategia? Generar en redes sociales y con la prensa rosa para tratar de mejorar la sintonía del reality que con los apagones se ha afectado.

En varias ocasiones comentamos que lo tenían en la mira porque se consideraba retomar 'Vamos con todo', pero es un proyecto que no ha visto la luz porque para ello se necesita invertir y no se lo ha hecho ni con la escenografía ni con los premios del programa que presentan Carlos Scavone y Emiliana Valdez. Un programa farandulero como 'Vamos con todo' exige gastos, no es tan fácil.

Hablando de generar, la presencia de Santiago ha provocado coraje y malas caras… de la gente de 'Noticias de la mañana' y del informativo, porque él más de una vez criticó a Isaac Delgado, al matinal y a la directora de noticias, Mariuxi Padilla. Se han creado dos bandos, el que apoya a Mariuxi y el de 'Combate'.

Cuentan las malas lenguas que los únicos que se alegran con la visita del polémico personaje han sido los camarógrafos Polito e Iván, la chama que vende pasteles y las que lo convocaron. Con estas decisiones se espera que suba el rating que desde que salió al aire no despunta

(Te invitamos a leer: Kiara: "Interpretaba canciones subidas de tono, que ahora son de kínder")

Operada de una hernia

La presentadora y reportera Silvana Torres fue operada de una hernia. El médico le dijo que no podía postergar el procedimiento, ya que corría el riesgo de que se complique y afecte su salud. Ingresó al quirófano antes de iniciar su proyecto digital.

Nathaly Carvajal: Una de las panelistas del programa de Marlon Acosta Leer más

No quiere volver a la farándula

Emilio Pinargote no quiere volver a la farándula. Está decidido, por ello no forma parte del equipo que ha formado Marlon Acosta en Marca 90 para el espacio 'La universidad de la farándula'. A muchos les ha extrañado no verlo.

El productor eligió a la gente con la que quiere trabajar. Aunque no sería raro que entre ellos se den palo y salgan chispas. Guillermo Carrillo ha sido seleccionado para reportear.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!