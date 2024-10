Kiara: "Interpretaba canciones subidas de tono, que ahora son de kínder"

Tiene el mismo nombre de su madre, Gloria. Sin embargo, artísticamente a esta venezolana se la conoce como Kiara (62), que proviene de una princesa indígena de Yaracuy. La cantante, actriz, locutora y abogada es nacida en Barquisimeto.

En 1988 debutó oficialmente como cantante con temas de Rudy La Scala y en 1992 como actriz de telenovelas con 'Macarena'.

A pesar de la complicada situación social, política y económica que vive su país, sigue viviendo en Caracas. Ella y el actor Rafael Romero presentan el espacio radial 'Kiara y Rafa' en Unión Radio.

El 10 de octubre, a las 20:00 llegará al Guayaquil Country Club, en Samborondón, junto a las mexicanas Flans y Pandora y su compatriota Karina para ofrecer el concierto Gran Diosas del pop.

No es la primera vez que viene.

Conozco Ecuador, pero no recuerdo las veces que he visitado Guayaquil. Es que ha corrido mucha agua bajo el puente. Me agarraste. Lo que sé es que son personas muy cariñosas y amables. Será un gusto compartir con Flans y Pandora, así como con mi amiga Karina. El espectáculo será un recordatorio de nuestros repertorios.

Son muchas canciones, en mi caso son más de 30 años de trayectoria.

Con tanto talento en el escenario, quedarán debiendo a sus fans. Creo que yo cantaré ocho o nueve temas. No faltará 'Tesoro mío' y habrá una sorpresa, no puedo decir más. Me habría encantado llevar a Guillermo (Dávila, con quien interpretó la popular canción).

Las generaciones que disfrutaron y cantaron ese tema recuerdan esa dupla…

Lo vi (a Guillermo) en 2023. Hace un año y medio cantamos juntos en Miami. Además de talentoso, Guillermo es muy carismático. Ahora no se aprecia mucho ese tipo de música, se prefieren letras sin contenido y puramente comerciales. Entiendo que el reguetón es atractivo para las fiestas, pero las letras dejan mucho que desear. Es un género que no lo entiendo, no me gusta y llama solo a la fiesta. Lo digo con mucho respeto. Es sabrosito el ritmo, no lo demás. Pertenezco a una generación de la balada pop rock que vivió de otra manera la música. Siento mucho orgullo de pertenecer a esa camada de artistas.

Gran amiga de Karina

Dos venezolanas compartirán y se reunirán en Guayaquil. ¿Cómo nace esa amistad con Karina?

Desde siempre. Nosotros pertenecíamos a la misma disquera, SonoRodven (vinculada al Grupo Cisneros, también propietario de Venevisión). Fue un emporio en su época. No solo eran nuestros representantes en lo musical, televisivo y en los shows, además promocionaban en sus tiendas nuestros discos. Había mucho trabajo y se tenía seguro el triunfo. Soy mayor que ella, pero Karina (55) tiene más años de carrera, porque se inició muy niña. Somos tan intensas en el escenario como en la vida misma. Aquello nos unió. Además, tiene una voz maravillosa, es soprano. Siento una gran admiración. Yo me he caracterizado por darle una gran fuerza a mi voz y mucha pasión.

Usted viene de una familia musical…

Todo proviene de mamá, que vive y canta como nunca. Gloria es la que canta; yo vivo del canto. Provengo de una familia de bohemios; el que no canta, cocina, pinta o declama. Somos todos del estado Lara. Nunca me visualicé como cantante. Descubrí mi talento a los 8 años. Estudié en el Santa Rosa de Lima, donde había una iglesia preciosa. Pertenecía al coro. Sabía que cantaba bien, pero no imaginé que iba a vivir de esto (risas).

Pero también proviene de una tierra de mujeres hermosas.

Eso dicen (risas). No solo son hermosas, también bien preparadas por la organización Miss Venezuela, que se encarga de que brillen o destaquen no solo por su belleza exterior, además por la interior. Hemos tenido también suerte.

Siempre se la vio como una mujer sexy, con una voz imponente. ¿Así se siente?

Me da risa, porque Dios me dio una buena estatura y cintura. A ello se le agregaron las letras de los temas y las ganas de estar en el escenario. No quiero ser solo la cantante sensual de Venezuela. Así me llamaba el presentador Gilberto Correa. A través de los años he demostrado algo más. Soy inteligente, sensible, en ocasiones con mal carácter. Quisiera que me vean como un ser humano agradecido, honrado con la vida, que interpretaba canciones subidas de tono

La tercera es la vencida

Tener tres matrimonios se dice fácil, pero detrás de ellos hay muchas vivencias...

Yo nunca pedí en matrimonio a nadie, me lo pedían a mí (risas). La primera vez no me casé, lo que hice fue la primera comunión (risas). No me arrepiento de nada, cada relación tiene su parte linda. La primera me dio a mi hijo. Su padre también se llama Marco Aurelio y fue pareja de la hija de José Luis Rodríguez, Liliana Rodríguez. Sé que ya no están juntos.

Con Karina. Redes sociales

El segundo enlace (con Alejandro Sucre) tuvo mucho divertimento. Dueño de un restaurante muy famoso, en el que la vida nocturna era muy divertida. Le gustaba la pintura, la música, el arte en general. El tercero fue la vencida. Se lleva muy bien con mi hijo. Estamos juntos desde 1997.

La producción de telenovelas en su país ya no es como antes. ¿Sigue actuando?

No es como antes, pero se está haciendo teatro. En dos ocasiones se ha puesto en cartelera la obra Tres reinas, con Dora Mazzone e Hilda Abrahamz. En esta tercera puesta en escena estaremos Dora, Alexandra Braun y yo. Podrán verla en noviembre. Además, por las cercanías de las elecciones no salió el reality Malas mujeres. No eran las mejores condiciones en ese momento, ahora lo retomaremos. Participan Norkys Batista, Daniela Alvarado, Coraima Torres, entre otras.

El pop y la balada son los géneros que la distinguen. ¿Se atreve a cantar algo diferente?

Grabé una bachata. Es una sorpresa, saldrá pronto, en menos de un mes.

No se marcha de su tierra

A pesar de la crisis que atraviesa Venezuela, de su tierra nadie la mueve.

Siempre he vivido en Venezuela, la gente cree que no porque viajo mucho. Creen que mi residencia se encuentra en Miami. Mi domicilio jurídico y de impuestos es Caracas, en Prados del Este. Mi esposo italiano Pascuale Tuffano tiene todo en el país. A estas alturas no creo que me vaya. Por decisión propia saqué a mi hijo, Marco Aurelio, quien vive en Madrid, España. Allá lleva nueve años. Es un matemático que trabaja en IBM. Vivimos con la tristeza de tener un ser querido lejos. No ha querido tener ‘chamos’ (hijos) por ahora, es una responsabilidad grande. Es chapado a la antigua, primero se casará y luego vendrán los hijos.

¿En algún momento pensó en irse?

No sé puede tapar el sol con un dedo, es mejor que mi hijo esté en el exterior. Lo digo con tristeza, pero Venezuela no le dio el futuro que quería. En España es diferente. Ya es un hombre, tiene 38 años.

No es la primera vez que visita Ecuador. Cortesía

Venezuela está celebrando la Navidad, según Nicolás Maduro…

Con el respeto que merecen las circunstancias, considero que deberían esperar al 12 de octubre, al descubrimiento de América. Se iba a dar un acto para encender el árbol. No he visto ningún comunicado de la Iglesia, pero en mi casa siempre la Navidad empezó el 1 de diciembre. No sé cuál es el trasfondo.

Tapar todo lo que ocurre, así lo ve el mundo.

Es un caso. Aspiro a que Venezuela algún día esté bien, sentirnos con un corazón contento. Como abogada que soy, espero que impere la ley.

