Modelos, bailarines aficionados, jóvenes desempleados y hasta usuarios de OnlyFans acudieron esta semana a las instalaciones de RTS para el casting de Combate.

El recordado reality que fue un éxito de sintonía y del que salieron figuras como Eduardo Andrade, Michela Pincay y Jorge Heredia, regresa en calidad de segmento dentro del programa Noticias en la mañana y será conducido por Isaac Delgado.

Susana González: "El espejo me dice 'bravo campeona, eres una grande'" Leer más

Para la comunicadora Danna Hanna, todo se trata de una estrategia, pues a su parecer los números no le favorecen en sintonía al espacio matinal y es una manera de levantarlo.

"Estoy de acuerdo en que regrese, porque, si bien es cierto es un formato muy criticado, claramente tiene una audiencia que lo sigue. Y mientras funcione, vale la pena".

Eduardo Andrade, quien fue primero participante y luego presentador del programa en su época de oro, también opinó al respecto. "El primer casting por lo que pude ver fue con ropa formal y me imagino que se fijaron en el físico de las personas, pero cuando pasen al segundo nivel las pruebas serán de resistencia y de destreza física".

El Poder del Amor: Frederick cambia a Andreína por Mare Leer más

Sostiene que luego de 10 años de su incursión en la pantalla chica, es plausible que ahora se abra el abanico de los aspirantes. "En pleno 2021 no somos nadie para juzgar a quienes tienen la oportunidad de estar o no en la televisión. Hablamos de una generación nueva que tiene acceso a OnlyFans, TikTok, YouTube e Instagram. Siento que un tiktoker le puede ir mucho mejor que a cualquier persona que hoy trabaja en la televisión. Lo que más destaco y me alegra es el cariño, el amor, el respeto y el recuerdo que permanece en la memoria de mucha gente".