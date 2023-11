Asistir a un concierto hoy no es lo mismo que hace cinco años atrás. Antes, consistía en comprar la entrada física en alguna tienda departamental, sin mucha fila, sin preventas y sin códigos especiales para obtener buenos lugares. Y de la ropa no había ni qué pensar. Cada quien usaba lo que quería.

Ahora, hay una revolución en la que los shows de los artistas se han convertido en toda una experiencia inmersiva, en la que invitan a los asistentes a sentirse más parte de todo.

Esta propuesta incluye también pensar en el dress code que se debe usar. En algunas ocasiones son los cantantes quienes lo dicen o en otras son los propios fanáticos los que se ponen de acuerdo. Lo que sí es que meses antes de la fecha del espectáculo, ya hay que ir eligiendo y preparando el look.

Las redes sociales, en específico TikTok, se han convertido en la herramienta perfecta para esta nueva tendencia. Estas son el referente ideal para buscar cómo debe vestirse uno según el concierto del artista al que va.

Se podría decir que Taylor Swift con los swifties ha sido la primera estrella en imponer la modalidad del dress code. De hecho, sus fans se reúnen a confeccionar la vestimenta y los accesorios que usarán, sobre todo las famosas pulseras con frases de apoyo a su ídolo. Harry Styles, Beyoncé, Karol G y sus fans son otros que también han seguido la ola.

Fans de Tini Cortesía

Tini y la marea rosada

En una reciente entrevista, Tini aseguró que la razón por la que el público empezó a usar prendas de color rosado en todos los conciertos de su gira, que termina este mes en Estados Unidos, fue por algo totalmente natural y por decisión enteramente de sus fanáticos.

Para ella, esto se debió a que fueron sus seguidores quienes asociaron este color con el concepto de su último álbum, Cupido. “En una parte del show, en una canción en particular, yo me bajo del escenario a cantar cerca de la gente. Ahí siempre puedo ver cómo están vestidas las personas y me emociona ver que cada look que usan se nota que está recontra armado y que hay mucho esfuerzo detrás. Para mí, es una locura”, reveló.

Coincidentemente, la argentina aparece con un total look rosa para el último fragmento del espectáculo, que es cuando se encienden más seguido las luces. En las fotografías, siempre se ve una marea rosa que acompaña y apoya a Tini en cualquier parte del mundo.

Fanáticos de Karol G Cortesía

Karol G, un festival de pelucas

Ya sabemos que el pelo de la artista ha pasado por muchos colores. Sin embargo, cuando se tiñó de azul en 2022, sus fans enloquecieron a tal punto que empezaron a asistir a sus conciertos con pelucas para estar igual a ella, y demostrarle así su amor.

También usaban sombreros vaqueros, otro elemento característico de esa era de la Bichota.

Aitana y su vestimenta Cortesía

Aitana, multitud de colores

El Alpha Tour de la artista española comenzó a inicios de octubre, pero fue a mediados de septiembre que, a través de un video de TikTok, propuso a sus fanáticos que en cada concierto de cada ciudad distinta, asistan vestidos de un color en específico. Blanco, naranja, morado, rosado, verde, celeste y negro fueron las tonalidades escogidas para la primera etapa de la gira por España.

Sus seguidores, sobre todo niñas y adolescentes, se han tomado muy en serio la petición de Aitana. Por su lado, la artista también ha intentado llevar en cada uno de los shows una pieza de su vestuario del color que toca.

La gira por Latinoamérica inicia a finales de noviembre y tiene pendiente anunciar cuál será el dress code para esas fechas.

Ecuador está en la lista de países que visitará y hace poco se ha comunicado también que habrá meet and greet con sus fans. El 30 de noviembre Aitana llegará a Quito para presentarse en el Ágora de la Casa de la Cultura.

El verde predomina en lo de Feid. Cortesía

Feid y el verde, una unión inseparable

Ver cantar al colombiano en vivo, además de ser una experiencia sonora fascinante, es una experiencia estética. Todos replican su look: gorra para atrás, lentes de sol, camisetas holgadas, bermudas anchas y zapatos deportivos. Al menos una de estas prendas o accesorios tiene que ser verde porque si no, el público no se sentirá parte del show.

Fue en el 2022 que el artista y su equipo decidieron enfocar toda la parte visual de su proyecto a este tono. Orgánicamente, él empezó a usarlo en la ropa de sus videoclips, y fue así como detectaron que podía ser una buena idea. Nunca lo pensaron como una estrategia de marketing, pero al final lo fue. A tanto llegó, que para su gira de este año por Estados Unidos, Ferxxo logró un auspicio con Sprite, marca que usa en su logo un verde similar.

El furor que ha causado su estética también le ha permitido sacar muchas prendas de merchandising que se venden fuera de sus conciertos y que se acaban inmediatamente.