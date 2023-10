Karol G explica por qué no vendrá a Ecuador

Hubo confusión por parte de los fans ecuatorianos de Karol G cuando en el anuncio de la gira en Latinoamérica para 2024 llamado 'Mañana será bonito' no se mencionó una llegada a Ecuador o a otros países más. En cambio, sí llegaría a Colombia, incluyendo un concierto en su ciudad natal de Medellín en diciembre, y anunció que próximamente haría su recorrido por Europa.

En su canal de Telegram dio el motivo del itinerario establecido, que pronto se volvió viral en redes sociales. Con tono apenado dijo que no se iba a justificar por su falta, pero sí se explicó.

"Hay países que no pudimos incluir porque no podíamos lograr llevar la infraestructura que necesitamos. El escenario de nosotros es un poquito complicado de montar", dijo la cantante colombiana. "Me parecía como injusto que algunas personas vivieran como la experiencia a la mitad".

Agregó su pena por no aterrizar en los países excluidos: "Me entristece no poder ir a muchos países que amo y que sé que la gente tiene un cariño como muy especial".

Concierto en Guayaquil 2022

En junio del año pasado, Karol G visitó a Ecuador en el 'Bichota Tour Reloaded'. El concierto en el Coliseo Voltaire Paladines Polo en Guayaquil tuvo inconvenientes como la cantidad de personas que llegaron al espacio reducido y las peleas en el público. Hubo el incidente cerca del final del concierto en que asistentes se vieron afectados por lo que parecía gas lacrimógeno, pero después la Policía Nacional explicó que se trataba de gas pimienta.

