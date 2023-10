Carolina Jaume, la segunda eliminada del reality 'Desafío a la fama'

La actriz guayaquileña, Carolina Jaume, es la segunda eliminada del reality de Ecuavisa, Desafío a la fama, tras enfrentarse en el reto de popularidad con Mare Cevallos, quien se propuso sacarla del reality por la "tranquilidad" de sus compañeros en la casa, quienes a su parecer estaban siendo víctimas de la arrogancia de Jaume. Y lo logró pese a que cuenta con la mitad de seguidores (1.1 millones vs. 2.5 millones).

Desafío a la fama: Carolina Jaume o Mare Cevallos, ¿a quién prefiere Ecuador? Leer más

La estrategia de Mare era darle una lección a Jaume y también a su pareja en el reality, el colombiano Sebastián Tamayo. "Este señalamiento no es una venganza, no es resentimiento, ni traición, sino un hasta cuándo pisotear a la gente, humillarla, vivir para el resto y no para uno mismo...", fue la explicación de Mare al nominar a Carolina, en el capítulo del 6 de octubre, en el que se supo que ambas se enfrentarían por los votos del público.

Al enterarse de la votación a su favor, Mare, quien recibió también el apoyo de todos sus compañeros agregó: "Para mi la fama, ni el dinero no son la felicidad... Estoy eternamente agradecida con todo mi público". Jaume por su parte dijo que agradecía por lo aprendido y se disculpó con sus compañeros.

Del 'Desafío a la fama' a 'Desafío a la calma'

El reality ha generado una gran expectación al reunir a más de una decena de influencers y artistas en un entorno en el que deben convivir y demostrar su talento. Sin embargo, después de dos semanas en el aire, el programa ha puesto de manifiesto lo peor de algunos de sus participantes.

Desafío a la fama: la psique humana a prueba Leer más

Uno de los aspectos más preocupantes de este reality es la conducta de Sebastián Tamayo, quien ha llegado a colmar la paciencia y la psicología de los demás participantes. En lugar de mostrar su talento y competir de manera constructiva, este concursante ha optado por un enfoque agresivo y provocador que ha llevado la convivencia en el programa al límite. Su comportamiento ha convertido lo que debería ser una competición de habilidades en un verdadero ring, donde los insultos y las agresiones verbales son moneda corriente, y en algunos casos, incluso han llegado a rozar la violencia física.

En lugar de promover la camaradería, la superación personal y el respeto entre los participantes, 'Desafío a la Fama' parece estar fomentando un ambiente tóxico y poco saludable.

El éxito a largo plazo de un reality show depende de la calidad de su contenido y de la experiencia que ofrece a su audiencia, y actualmente, 'Desafío a la Fama' parece alejarse de esos objetivos.