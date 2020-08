Matrix: Directora confirma que la película es una metáfora para personas trans

Lilly Wachowski confirma la narrativa transgénero subyacente en The Matrix.

Lilly Wachowski, quien codirigió las películas de Matrix con su hermana Lana, ha confirmado que dichos filmes se deben interpretar como alegorías para la narrativa transgénero.

Ambas hermanas Wachowski son mujeres transgénero, y luego del estreno de las películas “salieron” como trans - Lilly (nacida como Andrew) en 2012, y Lana (nacida como Laurence) en 2016, y algunos fanáticos han notado ciertas resonancias con su experiencia en las películas.

"Me alegra que se haya sabido que esa era la intención original", dijo Lilly a Netflix Film Club el 4 de agosto. "El mundo no estaba preparado para eso. El mundo empresarial no estaba preparado para ello“.

"Me encanta lo significativas que son esas películas para las personas trans", continuó, "y la forma en que se me acercan y dicen: "Estas películas me salvaron la vida".

J.K. Rowling publica ensayo sobre identidad de género y hasta los actores de "Harry Potter" la critican Leer más

LA NARRATIVA TRANSGÉNERO

Las teorías sobre la película se han centrado en la idea de que la inquietud que siente el personaje de Keanu Reeves, Neo, descrita como "una astilla en tu mente", representa un tipo de disforia de género. Por lo tanto, la píldora roja que toma para ver la realidad tal como es, podría verse como una tableta de hormonas.

Wachowski expresó cierto escepticismo acerca de lo estridente de tales interpretaciones y dijo: "No sé qué tan presente estaba mi transexualidad en mi cerebro mientras la escribíamos”.

Pero ella dijo que su identidad y la de su hermana significaron que aceptaron fácilmente una mezcla de géneros y un afán de explorar "lo que parece imposible ser posible", además de ser lo más inclusivo posible.

"Creo que nos liberó como cineastas porque pudimos imaginar cosas que en ese momento no necesariamente se veían en la pantalla”.

También reveló que habían tenido la intención de que el personaje de Switch fuera de género fluido, presentándose como un hombre en la realidad aparente y como una mujer en el mundo de Matrix.

"The Matrix ... tenía que ver con el deseo de transformación, pero todo provenía de un punto de vista cerrado", dijo Wachowski.

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss regresarán a “Matrix 4” en 2022 Leer más

Una tercera secuela tardía recomenzó la producción recientemente, después de que el set se cerró en marzo.