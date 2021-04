Clóset cápsula: aprende a armar el tuyo

El secreto está en preservar esas prendas con las que te identificas y deshacerte de aquellas que no usas hace mucho tiempo.

Se dice que los guardarropas de las que mejor visten tienen menos prendas de lo que uno se pueda imaginar. Entre tantas marcas comerciales que ahora apuestan por confeccionar ropa con tejidos sostenibles y así atraer a clientes preocupados por el cambio climático, te proponemos, primero, ver en tu interior, ver qué cambio personal puedes hacer para luego impactar en el exterior.

La oferta: conocer qué es un armario cápsula y crear uno según tu estilo de vida y de vestir. Los resultados inmediatos son disminuir tus gastos y tener la oportunidad de darle una segunda vida a la ropa que ya tienes. El primer consejo es que te deshagas de esas piezas que ya no usas hace mínimo dos años. Luego de eso, escoger las que van contigo será más sencillo.

¿De dónde surge el concepto?

El término se remonta al siglo XX y a la colección de debut de Donna Karan, titulada Seven Easy Pieces (siete piezas fáciles), destinadas a cubrir las necesidades básicas de las mujeres sin caer en lo monótono. Esta es una buena respuesta a la pregunta que la mayoría se hace en el día a día, ¿y hoy qué me pongo?.

El armario cápsula puede definirse como la construcción de uno que tenga prendas básicas de buena calidad y que pueden conformar por sí mismas un clóset completo. Si da con las adecuadas, lo ideal es que no necesite nada más.

Cuáles y cuántas

Camiseta y camisa blanca, vestido negro, chaqueta de jean, entre otras, se catalogan como las piezas clásicas que se pueden combinar con todo y que pueden encabezar esta lista.

Sin embargo existe otra manera de armar un clóset cápsula y es ajustándolo a el estilo de cada persona. Analizarlo y buscar esas prendas que sabes que a ti te quedan bien, que las puedes combinar con casi todo y a las que les darás un buen uso.

Aunque la antes mencionada diseñadora Karan, en los años 70, quiso imponer el 7 como el número perfecto, los manuales más actualizados han concluido que el 30 es el más popular y aterrizado. Aquí se debe incluir ya los zapatos, carteras y accesorios.

El desafío está en vestirse con ese número durante toda una temporada de mínimo 3 meses y, en caso de que vivas en un lugar donde hay cambios de clima, que algunas de estas puedan sobrevivir a ellos y ser usadas en distintas estaciones. Cabe mencionar que dentro de este listado queda fuera la ropa deportiva y otras más específicas como vestidos de gala.

Dos puntos a favor

-Autoconocimiento estético: debes hacer un análisis consciente de tu estilo de vida actual y para el que de verdad te vistes. No pensar en qué prenda te servirá para tu futuro trabajo o actividad y, hasta que esta no llegues, no puedes comprar nada relacionado a ello.

-Despojarse del recuerdo emocional de las prendas: muchas personas suelen guardar una camiseta o jean puntual por algo que vivió cuando lo llevaban puesto. Hay que tener en cuenta que despedirse de la pieza no es despedirse de algún recuerdo. La mejor manera de darle la bienvenida a nuevas cosas y soltar las viejas, aplica también en la vida diaria, no solo en la moda.

Recomendaciones locales

Si aún no estás lista para disminuir la cantidad de piezas que tienes en de tu armario, una buena opción es darle una segunda vida a esas de las que ya te aburriste pero que, por alguna razón, no puedes dejar ir. Estas son algunas cuentas de Instagram que te ayudarán en el proceso.

La Aguja Mágica (@agujamagica): tal y como lo ponen en su cuenta, es una tienda con la filosofía de cero desperdicio que ofrece los servicios de arreglo, transformación y confección de ropa.

Por ejemplo, si estás cansada de tu clásica camisa blanca, ellos se encargan de darle un toque más moderno y, tal vez, convertirla en un crop top, según tus gustos. “Transformamos lo que ya no le gusta a nuestros clientes para que puedan darle una nueva oportunidad a sus prendas y así contaminar menos el medio ambiente”, asegura su dueña, Alejandra Durán.