Justeen Cruz: “Me apasiona innovar en la moda”

A los 19 años se convirtió en Miss Ecuador New Jersey y ahora a sus 23 porta la corona de Miss Supranational Ecuador. A finales del 2021 viajará a Polonia para representar al país en la competición mundial y hasta entonces, se prepara arduamente para estar lista física, mental e intelectualmente.

Justeen Cruz Lara, quien reside en Estados Unidos hace cinco años aproximadamente, visitó Guayaquil hace varios días y durante su paso, posó para el lente de SEMANA para dar a conocer su gran estilo como fashionista.

La joven menciona que heredó la pasión de la moda de su madre (Paola), quien desde pequeña le enseñaba sobre las tendencias del momento. Le encanta expresarse a través de sus atuendos porque considera que esto influye en cómo las otras personas la perciben. “Cuando vas a algún lugar en Nueva York y Nueva Jersey te dan o no prioridad dependiendo cómo estés arreglada”, menciona. Sin embargo, cree firmemente que una buena actitud sobresale frente a cualquier prenda o joya que use.

Justeen es Miss Suprational Ecuador Christian Vinueza

Secretos de su armario

La también modelo de 1,70 metros se atreve a usar todo tipo de prendas dependiendo del clima. Como reside en Nueva Yersey, durante los meses en que el frío se apodera de la ciudad, es amante de las chaquetas largas, blazers, pantalones de cuero y botas altas. Cuando el sol aparece, opta por vestidos airosos o shorts.

En su armario predominan los tonos tierra (como el negro, café o beige) y los pasteles que son sus favoritos. También gusta de usar el estampado floral y el tejido tweed (con cuadrados mini). “No creo que cada persona debe tener un estilo predeterminado. En lo personal, me gusta adaptarme a las tendencias e innovar en la moda”, recalca.

Coleccionista de accesorios

Si hay algo que la hace suspirar son los zapatos y carteras de diseñador. “Muero por ellos. Soy fan de comprar accesorios de diseñadores de alta costura porque me gusta la calidad antes que la cantidad”, recalca. Su primer calzado fue de Ives Saint Laurent. En su clóset reposan bolsos y zapatos de Gucci, Louis Vuitton y Burberry. Eso sí, menciona que en ocasiones también compra artículos económicos porque “si algo es lo más caro del universo, pero no me siento cómoda con ello, jamás lo uso. Al final del día siempre tienes que estar segura de ti misma”.

“Con los concursos de belleza he aprendido a tener mayor seguridad, confianza, a no juzgarme y amarme tal como soy. He crecido y me he convertido en una mujer”. Justeen Cruz

Personal