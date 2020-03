Gabriela Calvache: En la piel del cine

Directora, productora y guionista, Gabriela Calvache es una cineasta que, desde sus inicios, ha cosechado triunfos por doquier. En 2013 ganó la beca Cannes Attendance Support del Marché du Film. En 2016 fue la primera mujer ecuatoriana ganadora de los Fondos de Producción Cinematográfica de Incine, México , y acaba de ser seleccionada (con 16 cineastas más) para formar parte de un programa de desarrollo de talentos de Universal Studios 2019, 2020 y 2021 , siendo la única mujer de Latinoamérica.

Con una profusa formación, su recorrido delata a una mujer con alto grado de conciencia social. A través de la vibrante sonoridad de la pantalla grande, retrata escenarios que despiertan la sensibilidad de la audiencia, con exigente crítica a su favor. En sus cintas aborda temas como la homosexualidad, el trabajo infantil o la trata de personas. Se suman a su producción cinematográfica ‘En espera’, ‘Hay cosas que no se dicen’, ‘Labranza oculta, ‘Impulso’, ‘Jaque’, ‘El Comité’ o ‘Alegría de una vez’, con la que inició su carrera fílmica.

“A los 22 años produje la película ‘Alegría de una vez’, que fue seleccionada en el Festival de Cine de Montreal. Desde entonces no paré. Elaboré varias películas para directores como Mateo Herrera, Fernanda Restrepo, Danielle Bernstein, Amaia Merino. En el año 2005 entendí que quería también escribir y dirigir. Me encaminé hasta dirigir un largometraje de ficción, ‘La mala noche’”.

Considera que su oficio le permite investigar un tema a fondo, vivirlo, habitarlo, reflexionarlo y crear algo a partir de esa experiencia : “Lo que me gusta del cine no es la gran pantalla, sino el proceso de investigación, escritura y rodaje. Me siento viva con cada proyecto nuevo porque puedo habitar la piel de otros durante un período de tiempo”.

‘La mala noche’ y más

Fundadora de Cineática Films y tras años de ardua investigación, el largometraje de ficción (con una producción ecuatoriano-mexicana) fue seleccionado en 23 festivales, siendo un contundente ganador.

‘La mala noche’ es muy particular, no se suscribe al ritmo o la forma de las películas de autor ni al cine comercial. Era más bien un híbrido, lo que hacía que fuese muy difícil de planificar en un festival donde programan más cine dirigido por hombres que por mujeres, por lo que resultaba casi imposible que la exhiban. Sin embargo, South by Southwest, SXSW, festival que consolida películas, música y tecnología “me abrió la puerta y ese fue el inicio que animó a otros programadores a mirar la película y arriesgarse”.

Desafíos y aprendizajes

Tras el éxito, la cineasta ve los resultados con satisfacción, procesando el impacto que causó. “La carga laboral que tuve en 2019 fue muy fuerte, me concentré en trabajar sin parar, pero en diciembre me quemé. Ahora me estoy dando cuenta de lo que pasó, y que la película logró llevar el nombre de Ecuador por muchos lugares”.

No obstante, sus logros no la ciegan y enfoca su realización a conseguir la mayor visibilidad posible y valida su trabajo en las cosas que aprende. La cinta le dejó cuatro enseñanzas fundamentales: “Un colaborador bien escogido es más valioso que todo un presupuesto. Debes seguir tu instinto y no solo tu razón. La única manera de ganar una guerra es aprendiendo a perder algunas batallas. No todos se alegrarán con tus logros”. Y añade: “Mi compromiso actual con el cine no solo tiene que ver conmigo, quiero apoyar otros proyectos”.

Los desafíos que debió sortear la artista tienen que ver con la ‘intangibilidad’ que supone desarrollar una película hasta el final: “Lleva mucho tiempo hacerla y además hay que aplicar a fondos, buscar auspicios, escribir y reescribir, pasar por auditorías, etc.”.

En el 2005 entendió que quería también escribir y dirigir. Se encaminó hasta dirigir un largometraje de ficción, ‘La mala noche’”. Julia Erazo-Cortesía

Es una mujer fuerte, decidida y feminista...

Soy más fuerte de lo que creía. Tener más de 40 es un privilegio. Soy feminista y capaz de relacionarme con respeto con quienes no piensan como yo. Pero no tolero el menosprecio, ni en bromas. Los usos y costumbres que cargamos como sociedades seudooccidentales nos hacen muy complejos y tenemos problemas con el machismo y somos feudales, clasistas, racistas.

¿Familia?

Adoro la familia (mi pareja, dos hijastras y dos hijas) y la mantengo lo más privada posible. No me gusta exponerlos en las redes porque no me creo con ese derecho.

¿Cómo equilibra la balanza?

Soy las dos cosas 24/7. Trabajo en casa y hago la casa mientras trabajo. Es difícil, lo que siento es que vivo en una eterna gymkana , pero soy feliz.

¿Qué viene más adelante?

No soy una persona que necesita hacer un proyecto tras otro. Ahora estoy disfrutando de mi familia y de cerrar procesos de la película.

Es feminista y capaz de relacionarse con respeto con quienes no piensan como ell. Pero no tolera el menosprecio, ni en bromas. Julia Erazo-Cortesía

Premios de 'La Mala noche'

Mención a la mejor directora emergente, 34º Festival Internacional de Cine de Minneapolis (primera vez que una película ecuatoriana es aceptada en dicho festival).

Premio del Público , Festival Latinoamericano de Cine de Quito .

, Festival Latinoamericano de Cine de Quito Mejor Película Internacional de NY Latino Film Festival HBO.

de NY Latino Film Festival HBO. Mejor Película Internacional del Festival Internacional de Cine de Guayaquil.

del Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Mejor interpretación femenina, Festival de Cine Ecuatoriano Kunturñawi.