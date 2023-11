Chismes deportivos: En ‘mood’ futbolero

Gritos, lágrimas, y muchos goles. Así de movidos estuvieron estos últimos días en los que los futbolistas ecuatorianos se llevaron el protagonismo.

Pero también hubo el figureteo correspondiente. Desde sesiones de fotos y selfies con alguna exleyenda del fútbol y hasta parodias. Hay mucho de qué hablar y EXPRESIONES te lo cuenta.

AL MÁS PURO ESTILO DE FRANCELLA

Liga de Quito se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2023 y, tanto para sus jugadores como hinchas, aún cuesta no emocionarse.

Uno de ellos es el capitán del equipo, Ezequiel Piovi, quien parodió aquella frase que dijo alguna vez, su coterráneo, el actor Guillermo Francella en la película Extermineitors 4 y que, tiempo después, se volvió meme en Argentina. Ahora, el capitán la usó, pero con la medalla de campeón: “Buen día... hermosa mañana, ¿verdad?”, expresó. ¿Le habrá tirado la indirecta a sus haters?

CRACKS EN GUAYAQUIL

Actores, influencers y top models no fueron los únicos que llegaron a las Islas Encantadas la semana pasada, hecho que reportó EXPRESIONES en su momento. En el grupo también hubo ex estrellas del fútbol. Ellos vinieron para participar del Leader for Change Summit 2023 que, como cada año, busca crear conciencia sobre la necesidad de proteger Galápagos.

Como parte del evento hubo la LFC Cup, en el Malecón 2000 de Guayaquil, donde estuvieron ex deportistas del balompié, como David Trezeguet, Maxi Rodríguez, Óscar Ustari y Fernando Morientes. Y con ellos armaron equipo los ecuatorianos Juan David Borrero, hijo del vicepresidente de Ecuador; y Nicolás Lapenti, entre otros. Toda una fiesta futbolera la que se vivió.

COMO MODELO TAMBIÉN ES PRO

El Chelsea FC retrocedió en el tiempo y lanzó nuevamente la camiseta del año 1974, favorita de sus fanáticos. Lo hizo con una megaproducción, usando un auto clásico de la época y, alrededor de este, algunos de los jugadores de los ‘blues’ se encargaron de modelar la prenda con diferentes looks.

Entre esos ‘modelos’ estuvo Moisés Caicedo, a quien se lo vio bien desenvuelto ante el flash. Las cámaras lo quieren, sin duda, al Niño Moi.

ELLA SÍ ES MODELO

María García, esposa del futbolista Felipe Caicedo, sacudió las redes sociales con el backstage de una sesión de fotos que, al parecer, aún está en edición.

En el adelanto se la pudo ver con algunos looks en el estudio fotográfico de Miras Bayanov, un reconocido fotógrafo de Dubái. Aunque no modeló junto a Felipao, causó revuelo. ¿Se vendrá portada de revista o alguna colaboración con marca?