TikTok: Así es la mansión en Los Ángeles que comparten celebridades de esa red

El joven estadounidense de 17 años Chade Hudson tiene en su cuenta de TikTok más de nueve millones de seguidores y sobrepasa los 14 si a esta se añaden otras sus cuentas de Instagram y Snapchat.

Desde diciembre de 2019, Hudson comparte una impresionante mansión con otros 18 jóvenes de entre 15 y 21 años en Los Ángeles.

¿Qué tienen en común estos jóvenes? Todos tienen millones de seguidores online, cantan, bailan y graban vídeos. Actualmente todos ellos conviven en una mansión con enormes baños, piscina, terrazas con vistas al jardín y amplios ventanales. Cuatro de ellos viven de forma permanente en la residencia: Chade Hudson (17), Thomas Petrou (21), Daisy Keech (20) y Kouvr Annon (19).

Este espacio ha sido bautizado como Hype House, y cuenta con sus propias cuentas en redes sociales.

La idea de crear esta comunidad fue de Hudson, quien en noviembre decidió buscar el edificio, al que quería llamar House of Olympus, según contó en un artículo publicado en The New York Times.

Los fundadores de esta mansión Tiktok han dejado en claro que se trata únicamente un espacio utilizado para trabajo; es decir, no existe espacio para fiestas.

"Esta casa está diseñada para la productividad. Si quieres fiestas, hay miles de casas donde se celebra una en Los Ángeles cada fin de semana. Pero no queremos ser eso. No es el estilo de la marca personal de nadie en esta casa", explicó Petrou al medio estadounidense.

Daisy Keech, residente en la mansión, añade que desde la inauguración del lugar, se establecieron reglas que tienen que ser respetadas. Por ejemplo, "pueden invitar a sus amigos, siempre y cuando no interrumpan el trabajo de los otros; si se rompe algo quien lo hace debe reponerlo en 15 días, y los miembros del grupo tienen que producir contenido a diario. Además, si algún miembro tiene pareja, evitará ser filmado con otra persona a solas para evitar rumores".