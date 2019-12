Millones de personas en todo el mundo disfrutaron este 2019 de un entretenimiento sin fin en TikTok. Desde momentos divertidos y extravagantes hasta los más alegres, que rompieron las normas de expresión y creatividad.

Para recordarlos, la plataforma ha reunido las 100 mejores colecciones de los mejores bailes, memes, vídeos virales y celebridades de 2019. Desde un experimento científico extravagante, hasta el momento un perro brillando como un artista de cine.

EXPRESO comparte el top 5:

1. El vídeo viral

@daviddobrik: "World record experiment".

En 2019 se vieron muchos vídeos que fueron tan épicos que inmediatamente se graduaron al estado de vídeo viral, catapultando al creador a una influencia de culto. Los más queridos se convierten en un elemento básico de Internet y un eslogan para todos los que lo han visto.

2. El meme del año

@spellmantwinz: Comedia para Youtube.

TikTok está en el centro de la cultura meme. Cuando un momento viral se convierte en un meme en la aplicación, puede convertirse en parte del léxico de Internet. La comunidad toma la idea, el comportamiento o el estilo de tendencia y le dan su propio toque creativo, dándole una nueva vida. Como resultado, las personas en TikTok aumentaron el juego en memes en 2019 y establecieron nuevos formatos visuales, se convirtieron en frases clave e incluso definieron una nueva estética.

3. El artista más escuchado

@crusoe_dachshund: "¿Your dream car, what is it?"

TikTok proporciona un fondo creativo y una herramienta expresiva para vídeos, y ofrece a los cantantes y compositores talentosos otro medio para que su voz sea escuchada y compartida. Entre los mejores artistas de 2019 está Mariah Carey, quien se convirtió en la Reina de TikTok, con su canción "Obsessed".

4. La celebridad de TikTok

@willsmith: "My bad, I need a chiropractor".

Varias celebridades se subieron al tren TikTok en 2019. A través de la aplicación, los famosos llegan exitosamente a audiencias con contenido que es auténtico para ellos.

5. El creador número 1

@glitterandlazers: Tres estilos totalmente diferentes en segundos: boho, grunge y ecléctico.

Su ingenio ayuda a hacer de TikTok una plataforma entretenida e inspiradora para personas de todo el mundo, al tiempo que anima a otros a unirse y expresar su propia creatividad.