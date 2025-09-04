Celebridades y diseñadores rinden homenaje a Giorgio Armani tras su fallecimiento

Entre comentarios de apoyo y condolencias a su familia y la empresa, celebridades y diseñadores se despiden de Giorgio Armani

Giorgio Armani, icónico diseñador italiano, falleció a los 91 años. El mundo de la moda y el deporte lamenta su pérdida.

En la mañana del jueves 4 de septiembre, el grupo Armani anunció el fallecimiento del diseñador italiano y director de la compañía, Giorgio Armani, a los 91 años. El comunicado indica que "murió pacíficamente, rodeado de sus seres queridos, luego de trabajar hasta sus últimos días". El mensaje está acompañado de una foto del diseñador.

También se destaca el compromiso de la empresa y la familia de Armani de continuar el Grupo, respetando los valores que él promovió en vida y que foman parte de su legado m´ás importante.

Durante cincuenta años, Armani dirigió la casa de moda que fundó en 1975. Con su talento y esfuerzo, lo convirtió en un imperio de lujo que abarca desde alta costura hasta accesorios, perfumes, maquillaje, muebles e, incluso, hoteles.

Por su estilo, fue reconocido como el maestro de la elegancia sobria, con diseños caracterizados por la simplicidad, el minimalismo y trajes confeccionados especialmente para hombres y mujeres de negocios.

Armani se posicionó entre los primeros diseñadores en vestir a celebridades y estrellas de cine en la alfombra roja. Entre sus creaciones más icónicas, destacan los trajes que lució Richard Gere en la película American Gigolo (1980), una combinación memorable de moda y cine.

Sus líneas de lujo como Emporio Armani, Armani Casa y Armani Exchange también forman parte de su legado. El diseñador será rescordado como un empresario con atención al detalle que, a pesar de su delicada salud continúo trabajando hasta el final.

En junio de este año, se ausentó por primera vez durante la Semana de la Moda masculina de Milán, lo que marcó un cambio inesperado en su carrera, ya que, hasta ese momento, no había faltado a ninguna de sus galas. Los comunicados sobre su salud, empezaban a surgir.

Sus diseños marcaron un cambio en la moda convencional. x: @makearggayagain

Figuras importantes se suman a las condolencias

Su fallecimiento ha conmovido a toda una comunidad, que se ha hecho presente con condolencias y mensajes que destacan el legado del diseñador.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, despidió a Armani con un emotivo mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), calificándolo como "un ícono, un trabajador incansable y un símbolo de lo mejor de Italia".

Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un’icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell’Italia migliore. Grazie di tutto. pic.twitter.com/Rwyu4mXW54 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2025

Por su parte, Aurelio De Laurentiis, productor de cine italiano y dirigente del club de fútbol Napoli, expresó en sus redes sociales su tristeza por la pérdida de Giorgio Armani, a quien consideraba un amigo.

"En nombre de mi familia, del grupo Filmauro y de todo el Napoli Calcio, transmito mis condolencias a su familia y a Leo Dell'Orco", este último, el colaborador más cercano y de mayor confianza del diseñador.

Su homóloga, Donatella Versace, diseñadora de moda italiana, compartió su pesar a través de Instagram junto a una imagen de Armani: "El mundo perdió a un gigante hoy. Hizo historia y será recordado por siempre".

Asimismo, el equipo profesional de baloncesto griego Olympiacos B.C. se sumó a las muestras de respeto con un mensaje en X, en el que expresó sus sentimientos por la partida del diseñador: "Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y a todo el equipo de Olimpia Milano, (patrocinado por la compañía Armani)".

A través de un mensaje oficial, el Real Madrid, club español junto con su presidente y Junta Directiva, también manifestó su pesar por la pérdida de Armani y trasladó su cariño a sus familiares, seres queridos, al Olimpia Milano y a todos los aficionados del club italiano.

El comunicado recordó la gestión de Armani al frente del Olimpia Milano, período en el que el equipo ganó 6 Ligas, 4 Copas y 5 Supercopas de Italia, consolidándose como uno de los clubes más importantes del baloncesto italiano.

Su influencia trascendió la moda, y despertó el respeto e interés de figuras de renombre mundial.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Giorgio Armani. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 4, 2025

El comunicado de su empresa

El anuncio oficial declara que: "A lo largo de su trayectoria, Armani estableció un diálogo abierto con su audiencia, ganándose el respeto y el cariño de quienes lo seguían por su capacidad de conectar con todos. Siempre atento a las necesidades de la comunidad, participó activamente en distintos ámbitos, con especial dedicación a su ciudad natal, Milán."

En el mismo mensaje se establece que la cámara funeraria se instalará del sábado 6 al domingo 7 de septiembre y estará abierta de 9:00 a 18:00 en Milán, dentro del Armani/Teatro.

