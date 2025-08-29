Expreso
Modelos confirmadas Victoria's Secret Fashion Show 2025
Alex Consani y Maggie Rawlins, las primeras confirmadas para el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, representan la nueva era de diversidad y propósito en la pasarela.CANVA

Victoria’s Secret 2025: modelos confirmadas y las historias que inspiran la pasarela

Alex Consani y Maggie Rawlins son las primeras confirmadas para el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El icónico Victoria’s Secret Fashion Show regresa en 2025 con un casting que ya empieza a dar de qué hablar. La marca ha confirmado a dos modelos que representan la nueva narrativa de inclusión y propósito: Alex Consani, pionera en la moda trans, y Maggie Rawlins, modelo y enfermera con trayectoria humanitaria. A partir de estos nombres, la expectativa crece sobre quién más se sumará a la pasarela más mediática del año.

Alex Consani: moda, visibilidad y ruptura de moldes

Alex Consani
La modelo Alex Consani, pionera trans en la pasarela de Victoria’s Secret, regresa en 2025 como símbolo de diversidad y estilo vanguardistGLAMOUR UK

Con apenas 21 años, Alex Consani se ha convertido en un referente de la moda inclusiva. Fue la primera modelo trans en recibir el premio Modelo del Año en los Fashion Awards de Londres, y su estilo fusiona alta costura con estética urbana. Su presencia en el show no solo marca un hito para la marca, sino que conecta con una audiencia joven que busca referentes auténticos y diversos.

Maggie Rawlins: belleza con vocación de servicio

Alex Consani
Maggie Rawlins, modelo y enfermera con trayectoria humanitaria, llevará su historia y elegancia al Victoria’s Secret Fashion Show 2025.SPORTS ILLUSTRATED LIFESTYLE

Maggie Rawlins combina su carrera como modelo con su formación en enfermería oncológica. Ha participado en misiones médicas en Centroamérica y África, llevando atención a comunidades vulnerables. Su historia aporta un matiz humano al desfile, recordando que la pasarela también puede ser un espacio para visibilizar causas sociales.

Fuentes de la prensa internacional apuntan a la posible vuelta de Adriana Lima, lo que añadiría un toque nostálgico a la edición 2025. También suenan nombres de modelos emergentes que han ganado popularidad en TikTok y creadoras de contenido que promueven la moda inclusiva.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 no solo será un espectáculo de moda, sino un escaparate de historias que reflejan los cambios culturales de la industria. Con el lema “Lights, Camera, Angels”, la marca parece decidida a mostrar que sus ángeles ahora vuelan con alas hechas de diversidad, propósito y conexión con el público global.

