El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 ya tiene fecha y será en Nueva York

Los fanáticos de todo el mundo podrán seguir el desfile en vivo mediante sus canales digitales

Las icónicas "ángeles" están listas para desplegar sus alas nuevamente en la ciudad que nunca duerme. Victoria’s Secret confirmó oficialmente la fecha de su esperado desfile 2025 mediante un video en su página oficial.

Su regreso a las pasarelas está previsto para el miércoles 15 de octubre en Nueva York, a las 19:00 (hora local). En Ecuador, podrá verse desde las 18:00.

Además, se adelantó que el evento será transmitido en vivo mediante sus canales digitales, principalmente YouTube y TikTok, lo que permitirá a los fans de todo el mundo seguir el espectáculo en tiempo real.

Regreso triunfal tras seis años de ausencia

Este será el segundo desfile consecutivo desde que la firma reactivó su clásico show en 2024, tras una pausa de seis años. Aquella edición marcó un antes y un después en la historia de la marca, no solo por su espectacular regreso, sino por el cambio de enfoque que adoptó: más diversidad, inclusión y representación real sobre la pasarela.

El desfile de 2024, también realizado en Nueva York, contó con la participación de figuras destacadas como Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Adriana Lima, Candice Swanepoel y Grace Elizabeth. Incluso la legendaria Tyra Banks volvió a pisar la pasarela, generando gran emoción entre los fanáticos de la marca.

Diversidad, modernidad y empoderamiento femenino

Lejos del estilo uniforme que caracterizó a Victoria’s Secret por décadas, el evento actual apuesta por reflejar un ideal más amplio de belleza. Las modelos que participan representan diferentes edades, tipos de cuerpo y orígenes, en sintonía con un mercado que exige más autenticidad y menos perfección artificial.

Todo indica que el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 seguirá esa misma línea, combinando la espectacularidad visual de siempre con un mensaje más alineado a los tiempos actuales. Y hacerlo desde Nueva York, epicentro global de la moda, refuerza ese posicionamiento.

