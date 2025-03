Cazzu lanza “Con Otra” y desata polémica: ¿Una indirecta para Nodal y Ángela?

La nueva canción de Cazzu, titulada "Con Otra", ha generado gran revuelo en las redes sociales, principalmente entre sus seguidores y los de su ex pareja, Christian Nodal. Desde su lanzamiento el pasado 19 de marzo, la canción ha sido analizada y comentada, con muchos especulando que la letra podría ser una indirecta hacia Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal.

El tema, una mezcla de ritmos urbanos y cumbia, habla sobre una mujer que se entera de que su pareja la ha engañado con otra. Este tipo de contenido, combinado con el contexto de la relación entre Cazzu y Nodal, ha llevado a que muchos interpreten la canción como un mensaje personal hacia el cantante y su nueva esposa.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que la canción esté inspirada en la ruptura de Cazzu con Nodal, los rumores comenzaron a circular rápidamente debido a la reciente separación entre ambos. La situación se complicó aún más con la coincidencia temporal entre el lanzamiento de la canción de Cazzu y el sencillo "El Amigo" de Nodal, lo que alimentó aún más las especulaciones entre los seguidores de los artistas.

La reacción de La Joaqui y el respaldo de Belinda

A pesar de las especulaciones, La Joaqui, amiga cercana de Cazzu, salió a aclarar que la canción no tiene ninguna dedicatoria específica y que se escribió hace un año cuando Julieta aún se encontraba en pareja. Sin embargo, la polémica no ha cesado, y una de las reacciones más destacadas vino de Belinda, quien también estuvo involucrada en una relación con Nodal. Tras el lanzamiento de "Con Otra", Belinda comentó la publicación de Cazzu: “¡Increíbleeeeeee la jefaaaaa! ¡Temazoooooo!”, un comentario que recibió medio millón de likes en cuestión de horas, además de miles de respuestas.

El cruce de mensajes entre Nodal y sus seguidores

La controversia creció aún más cuando una usuaria de redes sociales comentó en un video promocional de Nodal: “No señor Nodal, ahorita estamos con ‘Te va a engañar’”, haciendo referencia directa a la canción de Cazzu. En tono jocoso, Nodal respondió: “Yo ando con la de ‘ya supérame’ y eso no me impide disfrutar de él amigo. Jajajaja”. Con este comentario, Nodal no solo respondía a la indirecta, sino que también mostraba una actitud relajada ante los rumores que siguen rondando sobre su vida personal.

La canción de Cazzu, "Con Otra", sigue siendo un tema de conversación en las redes sociales, con muchos seguidores de los involucrados analizando cada línea de la letra y sugiriendo que hay referencias ocultas hacia la relación de Cazzu con Nodal y su actual matrimonio con Ángela Aguilar. Por el momento, la cantante argentina no ha confirmado ni desmentido estas teorías, lo que mantiene la especulación viva.

