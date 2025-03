Stitch irrumpe en pósters de clásicos de Disney para promocionar 'Lilo y Stitch'

Disney ha publicado una serie de carteles promocionales para el próximo estreno de la película live action de Lilo y Stitch, en los que el travieso alienígena se infiltra en escenas icónicas de los clásicos filmes de princesas hechos por la compañía.

En estos afiches, Stitch aparece probándose el zapato de cristal de La Cenicienta, sosteniendo la lámpara mágica de Aladdín, mordiendo la rosa encantada de La Bella y la Bestia y con la icónica manzana envenenada de Blanca Nieves. Estas imágenes han creando un atractivo crossover que ha captado la atención de los fanáticos de este filme.

Esta estrategia de marketing no es nueva para Disney. Anteriormente, en el teaser del remake, se mostró a Stitch destruyendo una réplica de arena del icónico castillo de Walt Disney, resaltando su naturaleza traviesa. Además, durante la Super Bowl, el personaje causó revuelo al invadir el estadio, demostrando una vez más su carácter rebelde y encantador.

La película Lilo y Stitch, dirigida por Dean Fleischer Camp, se estrenará en cines el 23 de mayo de 2025. Esta adaptación en acción real busca revivir la entrañable historia de la amistad entre una niña hawaiana y un alienígena, enfatizando el valor de la familia y la aceptación. Con estas ingeniosas campañas publicitarias, Disney genera expectación y nostalgia entre el público, preparando el camino para el debut de esta esperada producción.

¿De qué tratará 'Lilo y Stitch'?

Esta nueva versión busca revivir la entrañable historia de Lilo, una niña hawaiana que forma un vínculo especial con Stitch, una criatura extraterrestre diseñada para el caos. La película profundiza en temas de familia, soledad y amistad, manteniendo la esencia que cautivó al público en la versión animada de 2002.

El elenco incluye a Maia Kealoha como Lilo, Sydney Agudong como Nani y Kaipo Dudoit en el papel de David. Además, Chris Sanders, quien prestó su voz a Stitch en la película original, retoma su papel en esta adaptación. La dirección está a cargo de Dean Fleischer Camp, conocido por su trabajo en 'Marcel the Shell with Shoes On'.

