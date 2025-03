Emma Chamberlain dice que es "excluyente" ser considerada una 'It girl'

La influencer quiere que ya no se le conozca como una 'It girl'

Emma Chamberlain expresó en una entrevista con la revista de estilo Byrdie su rechazo al término it girl, usado para describir a personas con un estilo muy propio. Chamberlain considera que este concepto es “un poco tóxico” y “exclusivo”.

Tras su aparición en el video musical 360 de Charli XCX en mayo de 2024, la influencer de 23 años fue etiquetada como una de estas figuras de moda. Sin embargo, ella considera que este término crea un ambiente de estándares poco realistas y limita el crecimiento personal.

La creadora de contenido continuó explicando que el término puede ser limitante, incluso para ella misma. “La gente me llama ‘chica de moda’ o ‘chica guapa’, pero si uso un atuendo que me representa, cómodo y quizás un poco menos sexy, entonces pienso: ‘Emma se volvió fea. Ya no es una chica de moda’”, comentó.

A pesar de la admiración de sus fans, Chamberlain enfatiza su deseo de evolucionar y no ser definida por una imagen estática. En los últimos años, la youtuber ha modificado su enfoque en redes sociales, y se ha inclinado hacia proyectos más artísticos y filosóficos. Aunque algunos seguidores critican este cambio y dicen añorar su contenido anterior, Emma se mantiene firme en su decisión de seguir creciendo personal y profesionalmente en otros ámbitos.

¿Quién es Emma Chamberlain?



Emma Chamberlain inició su carrera en 2016 al crear su canal de YouTube, donde compartía vlogs auténticos y sin filtros sobre su vida cotidiana. Su estilo único y su sentido del humor le permitieron conectar rápidamente con una audiencia joven, acumulando millones de seguidores. En 2019, fue reconocida por Time como una de las 25 personas más influyentes en internet, destacando su impacto en la cultura digital.

Más allá de YouTube, Chamberlain ha diversificado su carrera al lanzar su propia marca, Chamberlain Coffee, y al incursionar en el mundo de la moda como embajadora de Louis Vuitton desde 2019 y de Lancôme desde 2023. Además, conduce el pódcast Anything Goes, galardonado en los Shorty Awards, donde aborda temas como relaciones, salud mental y moda.

