Catherine Brett y Maga Donggilio: la vida no perfecta detrás de las redes

Son creativas, tienen una personalidad alegre con un toque de dulzura y, aunque el color favorito de ambas es el rosado, saben que la vida como influencers no siempre es color de rosas.

Para Catherine Brett y Maga Donggilio, las redes sociales se han convertido en una plataforma en la que, desde hace varios años, dejaron de ser solo espectadoras para ser ellas quienes comparten su día a día con su comunidad.

Con más de un millón 300 mil seguidores en conjunto (en Instagram, Tiktok y Youtube), las creadoras de contenido han logrado independizarse y tener varias fuentes de ingreso gracias a su trabajo en las plataformas digitales.

Pero, ¿qué hay detrás de cada foto y video que publican? ¿Todo lo que muestran es cierto? ¿Las redes son un arma de doble filo para sus relaciones personales?

Sin filtros, ni secretos, Catherine y Maga detallan el tras cámaras de en un mundo en el que todos desean sobresalir y en el que, algunos, podrían llegar a crear una vida ficticia o ajena a su realidad solo por ganar un like.

Catherine no cambiaría lo que es por llamar a atención

Catherine se inclina más por el contenido cotidiano. VANESSA TAPIA

A sus 17 años, Catherine comenzó a grabar sus primeros videos para Youtube. Lo hacía desde su habitación en Valencia, en Venezuela. Meses después, ella y su familia se mudaron a Ecuador y cada experiencia que vivía en su nuevo hogar lo compartía con su pequeña comunidad.

Ahora a sus 24 años, su presencia en redes ha crecido hasta alcanzar 985 mil seguidores en todas sus redes sociales. Y ese número va en aumento, pues cada vez hay más personas que disfrutan ver el mundo a través de sus ojos.

Los vlogs (videos sobre su día a día) son su contenido estrella en Youtube. “Muchas personas me han visto crecer y me acompañan hasta ahora”, dice Catherine.

Eso sí, aunque graba constantemente sus actividades, ella asegura que nunca se ha sentido presionada de hacer algo solo para crear contenido.

“Desde mis inicios, siempre tuve la mentalidad de grabar lo que hago (así sea cotidiano o aburrido), pero jamás voy a hacer cosas que no quiero solo por grabarlas, a diferencia de mucha gente que crea contenido y luego no saben lo que realmente quieren hacer”, explica

Ya al hablar sobre cómo balancea lo que muestra en redes y sus relaciones personales, Catherine comenta que ha sido un proceso complejo en el que todos a su alrededor se han ido adaptando. “Al inicio, me daba demasiada vergüenza grabar junto a mi familia, porque era raro hablarle a la cámara frente a ellos. Esperaba a que mi mamá o hermanos no estuvieran en la casa para grabar en mi cuarto”, recuerda.

Luego de un tiempo, comenzó a pedirles permiso para que también aparecieran en los videos y ahora, ya se acostumbró a hacerlo delante de otros. “Con mis amigos que no tienen una vía tan pública, elijo no grabar para respetar su privacidad. Mi novio (José Hannah) no tiene problema, él es muy seguro de sí mismo”.

¿Cómo reacciona Catherine a los mensajes negativos? Mientras que a algunos los ignora, a otros los bloquea y en ciertos casos, les responde de manera chistosa o sarcástica. “Siempre habrá personas a las que no les guste tu contenido, y tienes que acostumbrarte si decides hacer esto”, dice. Y, ¿conoce algo en redes sociales que no sea tan cierto?

Aunque no lo ha vivido por experiencia propia y jamás lo haría, ha escuchado el rumor que hay personas que compran seguidores. “Amo a mi comunidad, afortunadamente he podido crear un espacio en el que no todo es perfecto, pero siempre busco el lado positivo de las cosas”.

Este año, desea enfocarse en Youtube y afianzar lazos para hacer nuevas colaboraciones con otros influencers. Pese a que se considera introvertida, nerviosa y le da vergüenza hacer el primer acercamiento con nuevas personas, se ha propuesto salir de su zona de confort.

Para Maga, ser influencer es un trabajo momentáneo

Maga acepta que, en un principio, agradar a su audiencia era su prioridad. VANESSA TAPIA

El objetivo de Maga en redes sociales es ser la compañía preferida de sus seguidores y convertirse en la mejor aliada cuando deseen disfrutar de un contenido fresco, “sin chismes, dramas o con carga negativa”. En Instagram y en Tik Tok, es conocida por tratar una gran variedad de temas como emprendimiento, moda, libros y estudios. Está feliz con el tipo de publicaciones que realiza, pero revela que no siempre fue así ya que en sus inicios, llegó a fingir ser alguien que realmente no era.

“Cuando recién empecé, tenía la presión de que mis plataformas se convirtieran en una vía para hacer crecer mis emprendimientos y, luego, poder pagarme la universidad”, recuerda. Maga se sincera y recuerda que veía las redes sociales como un espacio en donde tenía que hacer todo para llamar la atención y ser lo más chistosa, ruidosa y disruptiva posible.

“Tenía una presión gigante y, sí, siento que era un personaje muy diferente a mí. Ya cuando me conocían en persona, siempre me decían que no era para nada como en mis videos”, menciona.

Ahora reconoce que ha cambiado su contenido para mostrar quien es ella al 100 %, y ya no le da vergüenza ver sus publicaciones. “Por eso no juzgo a otros creadores sobre lo que publican, porque no sé qué necesidad o razón tengan para hacerlo. Hoy en día, me aseguro de que con cada publicación me sienta bien conmigo misma”.

Para mantener una relación saludable con quienes la rodean, ella ha decidido respetar la privacidad de sus amigos o familiares, y jamás obligarlos a grabar o salir en sus redes sociales. “Siempre les pregunto y pido permiso para subir un video en el que ellos salgan”.

¿Existe algún contenido que ella jamás haría? Maga dice que nunca promocionaría casinos en línea o cosas que ella considere peligrosas, porque “mi audiencia es joven y siento una gran responsabilidad con lo que transmito”.

Maga reconoce que “ser influencer es un trabajo momentáneo que crea un falso sentido perpetuidad, porque finalmente no vamos a poder seguir hablando de maquillaje y trends durante 10 o 15 años”. Por eso, entre sus metas para el 2025 está el lanzamiento de dos emprendimientos de moda en los que pueda ofrecer prendas con un estilo femenino y con piezas que tengan detalles distintivos como joyería o concha nácar. “Ser influencer debe ser visto como una fuente de ingreso extra, no es para poner tu carrera en segundo plano”.

Producción y fotografía: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Maquillaje: Karito Medina (@karitomedinay). Peinado: Patricia Carvajal. Vestuario de Catherine: Vero Basics (@verobasics).

