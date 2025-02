¿Las redes sociales nos hacen más felices? La verdad detrás de las imágenes perfectas

En la era digital, las redes sociales se han convertido en un espacio donde la vida de las personas se exhibe bajo el lente fotográfico. Pero, ¿realmente las imágenes perfectas nos hacen más felices? Según Luiggi Sáenz de Viteri, psicólogo y especialista en jóvenes, la respuesta corta es sí, y la explicación se encuentra en la forma en que consumimos estas imágenes.

RELACIONADAS La mala alimentación afecta a la salud emocional del ciudadano

"Las redes sociales están llenas de imágenes modificadas. En muchos casos, la iluminación es perfecta, el momento es ideal, e incluso las ubicaciones son elegidas a conciencia. Algunas personas pagan por fondos especiales, y otros contratan profesionales para asegurarse de que la imagen luzca lo mejor posible", explica Sáenz de Viteri. El objetivo de estas imágenes no es solo mostrar un momento, sino atrapar la atención y generar comparaciones.

El problema de las comparaciones

¿Qué es el 'Blue Monday' y por qué se le conoce como el 'día más triste del año'? Leer más

Estas comparaciones, sin embargo, son generalmente poco saludables. "Las personas tienden a compararse con estas imágenes, que a menudo no reflejan la realidad de la vida diaria. El problema es que estos ideales no son alcanzables para la mayoría. Esto genera frustración y ansiedad, sobre todo cuando los individuos empiezan a preguntarse por qué no tienen lo mismo que los influencers o figuras públicas", continúa el especialista.

La situación se complica aún más cuando consideramos el papel de la publicidad. En lugar de ser una oferta directa, como ocurría en el pasado, ahora los influencers, que son remunerados por promocionar productos o estilos de vida, se encargan de distorsionar la realidad. "Incluso cuando alguien alcanza los mismos productos o servicios que muestran los influencers, no se siente igual. Esto genera más conflictos internos, ya que la percepción de perfección está fuertemente influenciada por lo que se ve en las redes sociales", señala Sáenz de Viteri .

Los jóvenes son los más afectados

Un aspecto clave de esta problemática es la población, que es especialmente vulnerable. El psicólogo afirma que el uso no supervisado de redes sociales y dispositivos móviles está teniendo un impacto negativo en la salud mental de los jóvenes. "Muchos adolescentes tienen acceso a redes sociales sin el control adecuado. Esto los exponen a presiones y expectativas poco realistas, lo que incrementa los índices de ansiedad y depresión", agrega.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ.