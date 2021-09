Carolina Piechestein: "Soy una dramática actriz de comedia"

Tras estar por dos años alejada de la televisión, Carolina Piechestein regresa por la puerta grande con Tania, un personaje hecho a su medida en la serie de TC, Casi cuarentonas. EXPRESIONES conversó con la actriz de este y otros proyectos.

¿Cuál es la primera palabra que viene a su cabeza con este retorno a la pantalla chica?

Gratitud, me siento muy feliz de volver con un papel que me ha enseñado muchísimo. No vivo controlando mi tiempo ni mi edad, pero la verdad es que estoy cerca de los 40 y qué chévere que me toque un protagónico para celebrarlo. Me siento joven y este personaje es una renovación de Caro, una nueva oportunidad para crecer con un rol más maduro.

De Así pasa, luego la vimos en Sharon y finalmente en Casi cuarentonas. ¿Cómo ha sido esa evolución?

Antes hacía papeles de soltera (risas), ahora me toca el rol de una mujer casada y con un hijo mayor, increíble. Más que una evolución son distintas oportunidades de interpretar diversos roles. En Debbie, de Así pasa, descubrí a la comediante que hay en mí, después hice Bruta en el teatro. Me consideraba una actriz dramática total, bueno... diría que soy una dramática actriz de comedia. Luego hice el papel de villana en serio en Sharon y, ahora, Tania, una ‘workaholic’. Me gusta el hecho de que mis personajes son totalmente distintos, siempre intento hasta cambiarme algo de mi apariencia para que la gente se pierda. Me encanta ser camaleónica y lo he conseguido.

Volviendo a Casi cuarentonas, ¿qué tanto hay de Carolina en Tania?

Ambas son de signo Virgo, puede parecer una tontería, pero a mí me sirve esa similitud porque alimento mi personaje. Somos perfeccionistas, trabajadoras, exigentes, muy dadas a los demás y a veces nos olvidamos de nosotras. Tania es una uróloga, tiene una cafetería y un hijo, por eso cuando vive una situación difícil con su marido se cuestiona si la culpa es suya y entra en crisis.

La actriz descarta que el personaje de Tania esté basado en una figura conocida de la televisión ecuatoriana. Gerardo Menoscal

¿Se refiere cuando el personaje descubre la infidelidad de su esposo con otro hombre?

Es muy fuerte descubrir que tu marido haya decidido irse por otra orientación sexual o la haya aceptado y ella tenga que lidiar con la situación cuando todavía lo ama y y lo deja ir porque él está sufriendo. La entiendo un montón. Así son las mujeres que aman demasiado. Llega un momento en el que te preguntas hasta qué punto está bien permitir que los demás hagan lo que quieran y poner en riesgo la felicidad personal... hay que amarse más. El escritor José Rengifo hace un trabajo extraordinario, se habla mucho de aceptar, amar y soltar.

Pero calla la verdad frente a sus amigas...

Me ha tocado conocer personas que viven una vida matrimonial teniendo otras parejas, pero la sociedad ha impedido que ellas sean lo que realmente quieren ser. Si fuéramos más empáticos, todo sería distinto. El Instagram es un ejemplo de cómo nos mostramos felices porque pensamos que eso quieren consumir los demás. Nadie quiere ver lo feo.

¿Qué hay de cierto que su personaje está basado en la vida real de una mujer de la televisión?

Para nada. ¡Qué loco! (Risas).

La actriz está volcado a otros proyectos actorales, vinculados al teatro y a plataformas digitales. Gerardo Menoscal

¿Y hay tiempo para otras cosas o está totalmente volcada a la comedia de TC?

Estoy como Polo Baquerizo, agarrando lo que sea. Estuve inactiva por cerca de dos años y ahora cada cosa que hago me la gozo y la disfruto. Vestidas y alborotadas es una obra con Carolina Jaume, Luciana Grassi e Itzel Cuevas que se estrenará el 1 de octubre en el ParkFest y estreno la miniserie online Bendito matrimonio junto a Víctor Aráuz; Comadres, con Katty García y Emma Guerrero para Instagram y también se viene Lo que cantamos las mujeres. Como verás, estoy echando fuego (sonríe) y con mucha abundancia para compartir.

Aunque TC es el único canal con producciones locales, Ecuavisa anuncia retomar la producción el próximo año. Aún así, el mundo digital gana más terreno.

Se mantendrá y será una competencia para los canales. Lo necesitan. Están en un lado muy cómodo, competir te obliga a crecer, lo que hacemos podría ser mejor. Admiro lo que hace Rompekcabezas que ha retomado el drama. Hay que cambiar mentalidades y transformar la televisión. Esto es un trabajo para los actores que estábamos olvidados, actuar es un tesoro. Que no haya producción nacional nos afecta directamente, eso implica actores desempleados y dejar de percibir un sueldo fijo. Hago muchas cosas, pero la gente consume más la televisión y los medios digitales. Todos están llamados a crecer, exigirse y competir. Esta cuarentena no debe ser en vano y debe traer cosas buenas.