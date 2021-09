El poder del amor: Andreina Bravo, otra vez en el reality

Andreina Bravo hizo este lunes 13 de septiembre, su entrada victoriosa a la casa de 'El poder del amor', gracias al apoyo mayoritario del público. La cantante recibió los abrazos y manifestaciones de bienvenida de los chicos, en medio del nerviosismo de Miguel Melfi, con quien estuvo vinculada hasta unos días antes de ser eliminada, hace dos semanas.

El Poder del Amor: Mariela Lemus es la cuarta eliminada del reality Leer más

Don Day fue el que tomó la iniciativa y le preguntó si ella consideraba a Miguel como su ex. A lo que respondió: "No, para nada". Señaló que volvió con la idea de que el pasado quedara atrás. Mientras la cámara enfocaba a Griss Romero que atenta miraba la escena desde la casa de las chicas.

En ausencia de Andreina, Miguel empezó una relación con Griss Romero, a quien incluso eligió para que viajara con él y, según las imágenes que se vieron en el programa, fue ahí donde comenzaron un apasionado romance.

EL SALUDO CON MARE

Ya en contacto con sus compañeras Andreina recibió el abrazo de Mare Cevallos, con quien tuvo fuertes enfrentamientos anteriormente. La guayaquileña expresó su deseo de que quedara atrás todo el conflicto que tuvieron anteriormente.

Por otra parte, la presentadora Vanessa Claudio la felicitó por el extraordinario respaldo que recibió del público y que la hizo volver con el 37 % de las votaciones.

El Poder del Amor: ponte al día con el reality de moda Leer más

OTRO BERRINCHE DE MARE

Como lo anunció en la gala de eliminación del domingo pasado, Mare Cevallos volvió a manifestar a Vanessa Claudio su inconformidad con la eliminación de Mariela Lemus y pidió irse ella para que vuelva su amiga.

"El público me odia", dijo la guayaquileña que señala estar cansada de las críticas en las redes sociales y recalcó que los hombres le hicieron un mal a Mariela al eliminarla.

Ahí fue que se armó una discusión con Jorge, a lo que reaccionó Mare indicando que abandonaba la casa. "Mucho gusto chicos, me retiro del programa".

¿ANDREINA Y MIGUEL?

A pesar de que dijo no considerar a Miguel como su ex y que volvía dispuesta a empezar de nuevo, Andreina no mostró buena cara cuando se transmitieron las imágenes de Miguel y Griss en su romántico viaje, en el que se los vio dándose apasionados besos.

La expresión de su rostro delató que el asunto no le gustó para nada a la cantante.