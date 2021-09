Ben Aflleck empuja a un fan que quiso tomarse una selfi con él

El actor Ben Affleck conoce los límites, y cuando otros no lo hacen, claramente se hace cargo, especialmente en presencia de sus guardaespaldas.

Según reseña el medio internacional TMZ, Ben y Jennifer López estaban en el Aeropuerto Internacional Marco Polo de Venecia cuando un fan de repente apareció para tomarse una selfi. Como nunca se sabe las intenciones de alguien cuando cruza la línea, la pareja de JLo empujó al señor que no portaba mascarilla, mientras su amada se fue hacia atrás para observar la escena.

El guardaespaldas de la estrella se hizo cargo, discutió con el tipo y continuó alejándolo de los tórtolos. Pero Ben se aseguró de no ser seguido por él ni por ningún otro fanático y le dio un ‘estate quieto’.

Recordemos que los tórtolos viajaron a Venecia no solo para desilar por la alfombra roja y promocionar la película The last duel, sino también para pasear por una de las urbes más hermosas del mundo.