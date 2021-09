Chyno Miranda y su nueva novia con prontuario judicial

Los rumores de que el cantante Chyno Miranda tiene un nuevo amor aumentaron desde que el venezolano anunció públicamente su separación con Natasha Araos y sobre todo desde que se filtraron un par de fotos en la que él aparece con una mujer recostado en una cama mientras ella lo acaricia.

Medios internacionales como El Universal se han hecho eco de la supuesta y reciente relación de Chyno al revelar la identidad de la mujer que le robó el corazón y se trata de la exreina de belleza venezolana Daymar Mora quien tiene un prontuario judicial.

Uno de los comentarios que alborotó el avispero en redes ocurrió cuando Mora subió una gráfica en la que utilizó el siguiente pie de foto: “Soy tan afortunada de tenerte”, a lo que el artista contestó: “Y a mí”.

Según el programa de farándula Chisme No Like el ex integrante de Chino y Nacho subió a Instagram otra foto en la que aparece con la modelo, pero el post fue eliminado minutos después, aunque no evitó ser capturado por sus seguidores.

En cuanto a la exsoberana, se sabe que estuvo involucrada en el año 2011 con una banda delincuencial llamada Los Toyoteros, que según las autoridades del país llanero, se dedicaba al robo de carros. Para ese entonces, un subdirector de Politáchira indicó que la policía capturó a la mujer después de una persecución en San Cristobal (Venezuela), luego de haber sido denunciada por intento de robo de una camioneta Toyota Fortuner.