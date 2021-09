Juan José Yúnez: "De niño me creía León Febres-Cordero"

En esta nueva cita de El Cuestionario, abordamos al alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, un hombre conocido, además, por ser hincha amarillo, promovedor del ciclismo, amante del trote, y del buen seco de pollo y el arroz con menestra con carne asada.

¿Es cierto que su gusto por la política nació en la infancia?

Más que la política como tal, es la oportunidad de servir y ayudar a las personas, principalmente a quienes más lo necesitan.

Pero me dicen que usted de niño se creía León Febres-Cordero.

(Risas) Mi mamá siempre me contaba esa historia, que de chiquito estaba pendiente de las elecciones, aprendiéndome los discursos de los diversos candidatos a la Presidencia.

Y que además del pan, techo y empleo, también emulaba los ofrecimientos de campaña de Abdalá Bucaram sobre un mueble café que tenía su abuela Maruja en la casa de Urdesa.

Es verdad (risas) y también me sabía de memoria el discurso de Jaime Nebot.

Ya lo lleva en la sangre...

Y fíjate que no es la carrera que estudié (Ingeniería en Ciencias Empresariales), pero siempre me ha gustado muchísimo.

Era tan bueno en oratoria que lo emulaban hasta en Quito los otros estudiantes.

En el colegio Balandra fuimos la primera promoción en hacer un modelo de la ONU y recuerdo que viajamos a Quito y causamos una revolución. Me ayudó muchísimo para desenvolverme en la vida política.

Me han dicho que no le gusta Quito.

Sí me gusta la ciudad, lo que no me agrada es la altura, pero como buen mono ahí la llevo, sé adaptarme.

Juan José Yúnez, luego de finalizar su mandato, continuará en la política. Miguel Canales

¿Sus mejores recuerdos de pelado?

Muchos, y principalmente cuando acompañamos a mi padre en su primera candidatura para la Alcaldía. Recuerdo que regresábamos a casa, llenos de lodo y con picaduras de mosquito, pero la gozábamos.

Pero me han dicho que usted siempre fue el engreído de la familia y de su abuelo Miguel, quien tenía un carácter fuerte.

No, para nada (sonríe), con varios nietos, quería a todos por igual.

Hablando de la niñez, ¿usted dejó creer en Papá Noel cuando no le llegó la nave de G.I. Joe?

(Risas) Sí, nunca llegó, fue sustituida por una guitarra, ahí se acabó el mito.

Dicen que es el único pintero de los Yúnez.

No es verdad (risas), en todo caso habría que preguntarle a las esposas, a las mujeres de la familia.

Hablando de esposas, usted estaba tan emocionado en el día de su matrimonio que le pisó el vestido de novia.

Hay una foto, sí, en la que salgo bailando sobre el vestido, pero era la alegría del momento, la de todos.

¿Es cierto que su debilidad es el seco de pollo y también el arroz con menestra?

Me encantan, sí. Al seco de pollo le pongo maduro frito y también aguacate. De mañana toca correr para quemar calorías.

¿Si tuviera 10 segundos para pedir un deseo, cuál sería?

Salud y bienestar para todos.

¿Cómo comprobaría si fue primero el huevo o la gallina?

Primero es el huevo, siempre.

Juan José desde niño emulaba los discursos de políticos tales como León Febres-Cordero, Abdalá Bucaram y Jaime Nebot. Miguel Canales

Una fantasía inconfesable.

Ninguna.

¿Lo más loco que ha hecho por amor?

Cuando conocí a mi esposa, ella se fue de viaje y la esperé por varios meses.

¿A qué persona quisiera ver como Dios la trajo al mundo?

A nadie.

¿Y a quién odiaría ver así?

No me he puesto a pensar, a nadie tampoco.

¿Alguna vez descargó Tinder?

No.

¿Se ve en el Palacio de Carondelet?

No, me veo en Samborondón, atendiendo a su gente y sus necesidades.

¿Termina todo en la Alcaldía o hay algo más?

Estoy concentrado en la Alcaldía en este momento, no descarto nada en la política, siempre y cuando tenga la oportunidad de ayudar y servir a la gente. Ese es el fin. Quiero salir de este mundo en el marco de la ley por una puerta más grande de la que entré y con más amigos.

DEBE SABER QUE...

Tiene cuatro hijos: tres niñas y un varón.

Cuando se postuló por primera vez a la Alcaldía de Samborondón, pocos apostaban por él por ser demasiado joven, pero hoy su nivel de aceptación es alto.

Afirma que su mayor logro es haber salvado vidas (el año pasado, durante la pandemia).

Considera despectiva y denigrante la palabra ‘pelucón’, porque habla desde el desconocimiento hacia quienes viven en Samborondón. “Las pelucas son para que jueguen mis hijas”.

En la familia le dicen JJ.