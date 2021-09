Daniela Silva: "La vida me da regalos todos los días"

Durante la década de los 90, una jovencita llamada Daniela Silva se convirtió en una conocida figura dentro del mundo del entretenimiento local. Su talento quedó expuesto como pionera del popular late show Aquí entre nos, en Cabledeportes, y también como baladista, siguiendo los pasos de su madre Mireya Leví. Posteriormente se volcó a otros menesteres y prácticamente desapareció del ojo público.

Hoy, tras varios años de ausencia, retoma su viejo amor. “Para mí cantar siempre fue algo esencial en mi vida, lo disfruto mucho, pero como siempre fui proveedora y responsable de mi casa, desde muy joven, busqué cómo mantener a mi familia y en un momento dado, el canto no me daba para eso”, afirma Daniela.

Ben Aflleck empuja a un fan que quiso tomarse una selfi con él Leer más

Tras abandonar una carrera muy demandante, fijó su objetivo en las relaciones públicas, la asesoría comunicacional en diversas instituciones y la ejecución de proyectos audiovisuales, pero en esa transición, su mamá no dejaba de invitarla al escenario y recordarle que su registro vocal era tan rico en matices como el de ella. “Sin duda fueron los momentos más felices de mi vida, era un espacio en el cual nos conectábamos totalmente, no había nadie más”.

La artista ha diversificado su repertorio clásico con los temas del momento. Cortesía

Cuando Mireya Leví partió de este mundo, Daniela pensó que jamás volvería a tomar un micrófono porque una parte de su vida se fue con ella, pero el destino quiso que volviera. “La vida es así, yo nunca he sabido qué haré en 10 años, no hago planes, agarro lo que la vida me da”.

Cuenta que su retorno al canto se dio gracias a su hermana María Mercedes, quien junto a su esposo, radicados por un tiempo en Génova, empezaron a hacer karaoke cuando Daniela los visitaba en Italia.

Juan José Yúnez: "De niño me creía León Febres-Cordero" Leer más

El matrimonio decidió radicarse en Guayaquil, instalar un restobar en el sector de Samborondón (Cábala) y la invitaron a animar a los clientes con su voz, acompañada de conjuntos musicales en vivo.

La artista también está inmersa en la posproducción del filme Camino a la libertad. Amelia Andrade

Este año, tras superar el pico más alto de la pandemia, renovó su repertorio. De esta forma a los boleros y las rancheras añadió mucho pop de los 90, con versiones libres de aquellas melodías que fueron éxito en las voces de Marta Sánchez, Selena y Luis Miguel. “Yo me divierto cada vez que subo a la tarima el fin de semana junto a otros artistas y lo hago en cualquier parte, cuento con la madurez vocal y la aprovecho, no me estreso ni me angustio, no pretendo ser famosa ni irme a México (risas), lo hago en casa y soy feliz, la vida me da regalos todos los dìas".