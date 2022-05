Carolina Jaume nunca fue la jefa de Nathalie Carvajal

Durante la transmisión del programa El Poder del Amor 2, la noche del miércoles, sucedió lo predecible, una discusión entre Nathalie Carvajal y Carolina Jaume, las participantes ecuatorianas del reality turco.

Hernán del Pozo: "En El Poder del Amor todos somos amigos" Leer más

En una escena se observa a Jaume decir que está en contra del bullying, a lo que su compatriota le reclama que ella no puede hablar de acoso, cuando es lo primero que hace con otras personas y miente. La exconductora de Soy el mejor no se quedó callada y le respondió que no le interesaba pelear, "no ganaba nada haciéndolo", más bien era al revés.

Pero lo sorprendente de este desencuentro fue cuando la exesposa de Allan Zenck expresó: "Te recuerdo que yo fui tu jefa", a lo que Carvajal le contesta: "Tú nunca fuiste jefa, sino presentadora (de BLN)", pero Carolina enseguida le refutó: "Fui tu jefa y la productora ejecutiva de ese programa". Nathalie optó por irse y dejarla hablando sola.

Ante la duda, EXPRESIONES consultó con una exrepresentante de BLN, para ver si era cierto lo aseverado por Carolina Jaume.

"Jean Paul Prellwitz fue el gerente nacional de producción y director del programa. Priscilla Riera, la productora general y ejecutiva, mientras que Marie Joanne Pavisic, directora de contenidos. Ese era el equipo", indicó Riera, quien ahora labora para una marca de cerveza.

Evelyn Vanessa Calderón: "Quiero estar tranquila, fuera de la televisión" Leer más

Añadió que Carolina se desempeñó únicamente como presentadora de Baila la noche y luego, en las primeras temporadas de BLN, animó junto a Eduardo Andrade. Posteriormente se quedó únicamente este último como anfitrión del programa de competencias.