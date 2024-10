Carlota Casiraghi evoca la elegancia de Grace Kelly en la ópera de París

Carlota Casiraghi lo volvió a hacer. El martes 1 de septiembre se convirtió en el centro de atención en el front row de Chanel, un evento que no quiso perderse. La royal vistió un conjunto de rayas compuesto por un short mini y una chaqueta oversize. Como era de esperar, completó el look con el icónico bolso de la firma.

El atuendo está claramente inspirado en el clásico estilo de Beetlejuice, lo que demuestra su afinidad con las últimas tendencias, especialmente la influencia que el estreno de la secuela de la película ha tenido en los armarios de las fashion insiders.

Más que el vestido, los pendientes

Pero eso no es todo. En la noche, cambió su estilo y optó por un impresionante vestido largo de lentejuelas, evocando la elegancia característica de su abuela materna, la princesa Grace de Mónaco. No es de extrañar, ya que la ocasión lo ameritaba: la inauguración de la nueva temporada de ópera en el Palacio Garnier, uno de los eventos culturales más importantes de la capital francesa.

Carlota eligió un vestido de alta costura de Chanel, con escote redondo, tirantes finos y falda ligeramente acampanada, confeccionado en lentejuelas azul navy con un borde contrastante en color blanco en la parte inferior.

También destacaron sus impresionantes pendientes, diseñados en forma de flor con dos largas cadenas. La pieza, elaborada en oro blanco de 18 quilates con 166 diamantes que suman un total de 4,41 quilates, es una nueva joya de su colección, con un valor aproximado de 93.000 euros ($102.430). Estos pendientes están disponibles en boutiques selectas de Chanel.

Carlota Casiraghi y su relación con Chanel

La relación entre la hija de Carolina de Mónaco y Stefano Casiraghi y Chanel es de larga data. Desde la adolescencia, Carlota ha estado estrechamente vinculada con la 'maison' francesa y ha sido varias veces fotografiada por el antiguo diseñador de la marca Karl Lagerfeld, quien fuera su director creativodesde 1983 hasta su muerte, en febrero de 2019.

Ella y su madre son asistentes asiduas a los desfile de Chanel y han vestido trajes de la firma en grandes ocasiones: muchas de las galas del Baile de la Rosa del principado que ellas representan, el día oficial del Principado y las bodas de sus hermanos.

También vistió de Chanel en su boda con Dimitri Rassam. Fue el segundo de sus tres vestidos: largo, satinado y con un espectacular escote palabra de honor y detalle cruzado para resaltar su cintura. Lo complementó con una gargantilla Cartier de tres hileras de diamantes, que regaló su abuelo Rainiero a Grace Kelly.

Esta licenciada en filosofía y apasionada de la literatura y la poesía, ha crecido en un ambiente glamuroso marcado primero por su abuela, Grace Kelly, y seguido por su madre, Carolina de Mónaco. No en vano, Carlota Casiraghi es embajadora oficial de Chanel desde 2020, y desde entonces no ha parado de entusiasmar con los sofisticados estilimos parisinos del sello 'doble C'.

