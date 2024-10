Fast Friends: empieza la grabación de un concurso inspirado en la sitcom

En conmemoración del aniversario 30 de la serie Friends, la plataforma de streaming Max ha lanzado una serie de iniciativas para celebrar este fenómeno televisivo que sigue estando muy presente en la audiencia. Entre ellas se encuentra Fast Friends, un programa de desafíos para los fanáticos de la serie que estará producido por Warner Bros. Unscripted Television.

Este programa, que será el primero de su tipo, comenzará a grabarse el próximo mes de noviembre en The Friends experience: The one in New York City. Se trata de una experiencia interactiva. que incluye además una serie de actividades globales que ofrecerán sorpresas a los seguidores de la serie.

RELACIONADAS Selena Gomez reflexiona sobre ser multimillonaria

Friends cumple 30 años: estos son los 10 momentos más divertidos de la serie Leer más

¿Quiénes serán elegidos como 'El mayor fan de Friends'?

Fast Friends es un game show dividido en cuatro partes y se desarrollará en los escenarios más recordados de la serie. Los participantes competirán en carreras por el apartamento de Rachel y Mónica, cruzarán el apartamento de Joey y Chandler y pedirán un café en el Central Perk.

Todo ello mientras resuelven preguntas, acertijos y juegos que pondrán a prueba sus conocimientos sobre la serie. El equipo que logre superar los desafíos de manera más rápida se llevará el título de ‘El mayor fan de Friends’.

La grabación del programa se llevará a cabo en Nueva York, con 18 salas llenas de recuerdos de la serie, activaciones interactivas y escenarios recreados. Esta locación ocupa dos pisos y abarca 1.500 metros cuadrados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!