Friends cumple 30 años: estos son los 10 momentos más divertidos de la serie

La serie Friends sigue siendo una de las comedias más queridas y duraderas de la televisión a nivel mundial, pese a que está a punto de cumplirse 30 años desde el estreno de su primer capítulo, el 22 de septiembre de 1994.

Desde entonces, esta sitcom conquistó los corazones del público con sus personajes memorables y situaciones hilarantes a lo largo de sus 236 episodios, divididos en 10 temporadas. En su trigésimo aniversario, celebramos los momentos más destacados que han dejado una huella imborrable en la cultura pop.

Cuando todos se enteran de la relación de Chandler y Monica (Temporada 5, Episodio 14)

Jennifer Aniston habla por primera vez de Matthew Perry Leer más

Es precisamente en uno de los mejores capítulos de Friends, según los fans y la crítica especializada, que ocurre una de las escenas más recordadas de la emblemática serie, tanto por sus diálogos divertidos como por la importancia dentro de la trama.

Todo inicia con Ross (David Schwimmer) alquilando un departamento con una ventana frente al de Monica (Courteney Cox) y Rachel (Jennifer Aniston). Es en ese nuevo sitio donde Phoebe (Lisa Kudrow) descubre la relación secreta entre Chandler (Matthew Perry) y Monica.

Fiel a su peculiar personalidad, Phoebe reacciona al ver a sus amigos a punto de tener relaciones sexuales gritando la recordada frase "my eyes, my eyes", que se convirtió en un ícono entre los amantes de la serie.

La apuesta por el departamento (Temporada 4, episodio 12)



Lasaña: Así se disfruta en el cine y la TV Leer más

Una de las cosas más icónicas de esta serie son los dos departamentos donde se desarrolla gran parte de la historia. Pero siempre era el de Mónica el preferido. Y eso se deja ver en este episodio donde la chef pierde este santuario frente a Chandler y Joey (Matt LeBlanc).

Mónica y Rachel, convencidas de ganar, aceptan una apuesta de sus dos amigos en la que el premio es ese lujoso hogar. El reto es un juego de trivia que Ross modera y donde se hacen preguntas personales sobre los competidores. Las respuestas y reacciones son de lo más divertido que regaló la comedia de situación.

Las zonas erógenas de Mónica (Temporada 4, episodio 11)

Max en septiembre 2024: la serie 'El Pingüino', entre lo más destacado Leer más

Aunque este capítulo de la cuarta temporada hace referencia a Phoebe, lo que más risa nos da es una escena entre Mónica, Rachel y Chandler. Todo sucede porque él no ha tenido sexo con su nueva novia.

En parte porque le da miedo no ser buen amante. Entonces ellas deciden ayudarlo mostrándole cómo trabajar con las zonas erógenas de una mujer. Mónica le hace un diagrama y le explica una combinación perfecta, tanto que ella misma se ve satisfecha con solo imaginarlo. Es aquí donde surge el icónico "seven, seven, seven".

La discusión de Ross y Rachel (Temporada 4, episodio 1)

En la serie, Rachel y Ross tienen varias etapas de una relación que va y viene. En el primer capítulo de la cuarta temporada, Rachel había disculpado a Ross por lo que ella consideró una infidelidad, aunque para él aquello no aplica porque "estaban en un descanso". Todo termina en una graciosa discusión que inmortalizó el famoso "we were on a break".

Los pantalones de cuero de Ross (Temporada 5, episodio 11)

Ross luce unos pantalones de cuero en una cita que le dan un calor insoportable. Decide ir al baño a refrescarse, pero le van tan ajustados que no puede volver a ponérselos. Llama a Joey para pedirle consejo, lo que lo lleva a intentar primero con polvo y luego con loción, lo que solo empeora las cosas.

Confesiones a los padres de Ross y Monica (Temporada 6, episodio 9)

En el Día de Acción de Gracias, los padres de Monica llegan a su departamento, lo cual se convierte en un problema, pues no solo no les agrada su novio Chandler sino que no saben que su hija vive con él.

Ross está bien (Temporada 10, episodio 2)

Ross intenta hacer creer a todos que no le ha afectado descubrir que Rachel y Joey han empezado a salir juntos, pero no hace más que demostrar lo contrario.

El estilo de correr de Phoebe (temporada 6, episodio 9)

Phoebe y Rachel deciden ir a correr juntas al parque, pero Rachel queda horrorizada cuando se da cuenta de que Phoebe corre como un niño de cuatro años, hasta que lo prueba y termina corriendo igual que su amiga.

RELACIONADAS Estos son los 10 estrenos que no te puedes perder en Netflix en septiembre 2024

El flashback del baile de graduación (Temporada 2, episodio 14)

El grupo se junta para mirar el video previo al baile de graduación de Mónica y Rachel. Las imágenes muestran que, al ver que la cita de Rachel no llega, Ross se prepara para acompañarla al baile, pero se termina llevando una decepción cuando finalmente la pareja de ella se presenta. Ahí Rachel descubre que Ross estuvo enamorado de ella en secreto durante muchos años

El sofá de Ross (Temporada 5, episodio 16)

Todos sabemos lo pesado que puede ser mudarse, y más si hay que mover muebles. Por eso, este es otro de los momentos divertidos de Friends y que además es protagonizado por Ross, quien compra un nuevo sillón pero no paga para que lo suban a su departamento. Entonces él, Rachel y Chandler comienzan a ingeniar un plan para subirlo por las escaleras que son un poco más angostas de lo que pensaban.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!