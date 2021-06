Friends: La amistad televisiva sigue vigente

En 1994 se estrenó la serie Friends y su fama y repercusión sigue tan alta como hace 27 años. El estreno de su reunión ha mantenido cautivo a su público que los esperaba por más de 15 años. A finales del mes pasado todo despuntó y las redes sociales se llenaron de recuerdos de la serie y el impacto que les dejó a lo largo de los años.

Este especial, que por ahora no se puede ver de forma oficial en Ecuador, logró que la creatividad despertara para verla en live, hechos por fanáticos de otros países. Aún así el estreno del programa logró un récord en su plataforma HBO Max con más de un millón de espectadores en menos de siete horas.

A lo largo de esta última semana se ha podido ver fotos alternativas que los mismos actores tomaron durante esta grabación que a cada uno le desembolsó 2,5 millones, dejando ver la camaradería que mantienen aunque no trabajen juntos hace más de 17 años.

En redes sociales, los fanáticos locales han hecho gala de su amor por la serie protagonizada por Jennifer Aniston, Matthew Perry, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Courteney Cox.

Uno de ellos es Jorge Cassis, conocido en Tik Tok por haber creado las becas de estudio María Pía que entregó por la red social. Él mostró cómo junto a su familia disfrutó del especial televisivo. Este pequeño clip tiene más de 160 mil reproducciones. Días previos había mostrado cómo en su hogar coleccionan varios elementos de la ficción.

Colección. Parte de los artículos más preciados de Stefaní Bernabé. Cortesía

Stefaní Bernabé es otra fan que disfrutó del especial y que aunque, no le cambiaría nada al show que tuvo como invitados a Justin Bieber, David Beckham, James Corden, Cindy Crawford y Cara Delevingne, “honestamente sí hubiera preferido una película. Y también me hubiera encantado estar ahí para pedirle al Dr. Ross Geller que se case conmigo”, cuenta bromeando. El valor de la amistad y el paso del tiempo fue lo que más le cautivó al ver a sus personajes favoritos reunidos. Ella tiene también una colección de la serie con camisetas, cuadros, tazas y cuadernos inspirados en las aventuras de los seis amigos.

Ellos opinan

"Friends nunca me llamó la atención, veía los capítulos un rato y cambiaba de canal. Me parecían aburridos y odiaba las risas grabadas. Hasta que un día le di otra oportunidad, escogí los capítulos más chistosos según una página de internet y funcionó. La gente ha pedido Friends: The Reunion desde hace mucho, eso significa que siempre estuvieron sus fans presentes en todo el mundo. Cuando vi el especial, me gustó cómo recrearon los ambientes de los mejores episodios, fue una buena forma de llegar al público. Algo que me dio pena es que Matthew Perry dijo que ninguno de sus compañeros lo llamaba para conversar”.

Juan José Gálvez

“¡Me encantó! Lloré tanto como ellos. Qué gran show y qué parte tan importante han formado de mi vida. Me hubiera gustado que haya más partes en los que ellos aparezcan hablando y contando cosas que no sabemos, y no tantos famosos que no tenían mucho que ver, pero en fin, me he emocionado mucho”.

Isabel Martínez

“Luego de ver la reunión, amo a Matt Le Blanc más que a todos, se ve que es demasiado amable y divertido. Nadie más que él hubiera podido hacer el personaje de Joey. Pura magia esa serie. También, después de 20 años siendo fan, me emocioné con lo que contaron David y Jennifer, ahora entiendo todo, la química traspasaba la pantalla”.

Marta Bueno

Hbo Max a finales de junio

Desde el 29 de junio se podrá registrar y hacer uso de HBO Max, plataforma en la que estará el catálogo completo de Friends, así como del esperado especial. También estarán disponibles The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de tronos y Sexo en la ciudad.

La suscripción tiene dos modos: estándar y móvil que va a partir de $ 3 al mes. Harry Potter y las trilogías completas de El señor de los anillos y Matrix son otros de los atractivos de la app.