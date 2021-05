Michelle Salas: Esta es la razón por la que no lleva el apellido de su padre

Luis Miguel Gallego Basteri es el famoso cantante del cual Netflix llevó su vida a la televisión en un dramatizado. Todos los entredichos de su carrera y momentos personales quedan al descubierto y por estos días se ha destapado otro gran rumor.

Este involucra a Michelle Salas, su hija. La modelo de 31 años no lleva sus apellidos, aunque hace más de un lustro se suponía que Luis Miguel había hecho el trámite para reconocerla formalmente. Además, por lo que se puede ver en la ficción, se presume que tienen algún tipo de relación.

Michelle ha dejado claro en una entrevista para la revista Hola! que está dispuesta a dar su versión por lo que pide que no crean todo lo que se puede ver en la serie. Ella no mantiene ningún contacto con el artista e, incluso, se confirmó que no usa sus apellidos.

En una imagen de su carné de vacunación por la COVID-19 que compartió en su Instagram, se puede leer claramente su nombre: Michelle Salas Banquells, es decir que usa los dos apellidos de su mamá, Stephanie.

Netflix ya anunció que próximamente se estrenará la tercera temporada de la historia.